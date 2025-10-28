Multibagger Stock: सूखे मेवे, स्नैक्स, आइसक्रीम जैसे फूड प्रोडक्ट बनाने वाली स्मॉल कैप कंपनी, कृषिवाल फूड्स लिमिटेड (Krishival Foods Ltd) ने अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में फंड रेजिंग की जानकारी दी है।

1,101.49 करोड़ रुपये के मार्केट कैप वाली इस कंपनी ने बताया कि वो राइट्स इश्यू (Rights Issue) के जरिए ₹10,000 लाख (यानी 100 करोड़ रुपये) तक की राशि जुटाएगी।

सुबह 10:18 बजे तक कंपनी का शेयर एनएसई पर 0.22% या 1.10 रुपये चढ़कर 492.20 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं बीएसई पर स्टॉक 0.21% या 1.05 रुपये चढ़कर 492.65 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

6 महीने में मल्टीबैगर रिटर्न

इस स्मॉल कैप कंपनी के शेयर ने निवेशकों को 6 महीने में मल्टीबैगर रिटर्न देते हुए उनका पैसा दोगुना कर दिया है। पिछले 6 महीने में स्टॉक ने 101 प्रतिशत का रिटर्न दिया है।

वहीं पिछले 5 दिन में शेयर 2.5% से ज्यादा गिरा है। हालांकि पिछले 1 महीने में 5 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। साल 2025 में अब यानी YTD आधार पर शेयर 96 प्रतिशत से ज्यादा चढ़ चुका है।

सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में 81 प्रतिशत से अधिक और पिछले 5 साल में 72 प्रतिशत से ज्यादा चढ़ा है।

कंपनी के बारे में

Krishival Foods Ltd. एक FMCG कंपनी है जो देश और विदेश दोनों बाजारों के लिए फूड प्रोडक्ट बनाती है। कंपनी के पास सूखे मेवे, स्नैक्स, आइसक्रीम जैसे कई तरह के प्रोडक्ट्स हैं। कंपनी का मकसद डिस्क्रीशनल कंजम्प्शन के क्षेत्र में बड़ी कंपनी बनना है।

अपने एक अन्य एक्सचेंज फाइलिंग में कंपनी ने बताया कि उसने 22 सितंबर 2025 से ब्राजील नट, बादाम, पिस्ता और बाकी सूखे मेवों पर GST 12% से घटाकर 5% कर दिया है और साथ ही आइसक्रीम पर भी GST 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है।