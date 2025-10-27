Lava Shark 2 4G: भारतीय स्मार्टफोन ब्रांड Lava ने अपना नया बजट स्मार्टफोन Lava Shark 2 4G लॉन्च किया है। यह फोन युवा ग्राहकों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, खासकर उन लोगों के लिए जो सोशल मीडिया, ऑनलाइन क्लासेज और कंटेंट क्रिएशन करना चाहते हैं।

मार्च 2025 में लॉन्च हुए Lava Shark 1 के बाद कंपनी ने इस मॉडल में बेहतर कैमरा, बड़ी बैटरी और अपग्रेडेड प्रोसेसर के साथ कई सुधार किए हैं।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

डिजाइन और कैमरा

Lava Shark 2 में मॉर्डन और स्लीक डिजाइन दिया गया है, जिसमें बड़ा रियर कैमरा मॉड्यूल है, जो iPhone 16 Pro की झलक देता है। यह फोन दो कलर ऑप्शन Eclipse Grey और Aurora Gold के साथ आता है।

फोन में 50MP AI-पावर्ड रियर कैमरा और 8MP फ्रंट कैमरा दिया गया है। Lava का कहना है कि कैमरा सिस्टम खासतौर पर व्लॉगिंग और कंटेंट क्रिएशन की बढ़ती जरूरतों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है।

परफॉर्मेंस

फोन में Unisoc T7250 प्रोसेसर दिया गया है, जो Lava Shark 1 के T606 चिपसेट से अपग्रेडेड है। यह 4GB RAM + 4GB वर्चुअल RAM और 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है।

कंपनी का दावा है कि नया प्रोसेसर मल्टीटास्किंग, ऑनलाइन क्लासेज और कैज़ुअल गेमिंग के लिए बेहतर परफॉर्मेंस देता है।

Shark 2 एक 4G डिवाइस है और इसमें डुअल सिम सपोर्ट भी दिया गया है।

डिस्प्ले और बैटरी

Lava Shark 2 में 6.75-इंच HD+ LCD डिस्प्ले है, जिसका रिफ्रेश रेट 120Hz है जो इस बजट सेगमेंट में काफी एडवांस मानाजाता है।

फोन में 5000mAh की बड़ी बैटरी दी गई है, जो USB Type-C पोर्ट के साथ आती है। यह 10W चार्जिंग को सपोर्ट करती है और 18W फास्ट चार्जिंग कम्पैटिबल है। साथ ही फोन को IP54 रेटिंग मिली है, यानी यह धूल और छींटों से सुरक्षित है।

सॉफ्टवेयर और यूजर एक्सपीरियंस

Lava अपने क्लीन सॉफ्टवेयर अनुभव के लिए जानी जाती है, और Shark 2 भी ग्राहकों को यही फील मिलेगा। फोन Android 15 पर चलता है।

कंपनी ने एक Android अपडेट और दो साल की सिक्योरिटी अपडेट्स का वादा किया है। इसके अलावा, पैन-इंडिया होम सर्विस और इन-स्टोर आफ्टर सेल्स सपोर्ट दोनों विकल्प उपलब्ध हैं।

कीमत और उपलब्धता

Lava Shark 2 (4GB RAM + 64GB स्टोरेज) की कीमत ₹6,999 रखी गई है यानी यह अपने पिछले मॉडल के समान दाम पर उपलब्ध है। फोन इस महीने से Lava के रिटेल पार्टनर्स और ऑनलाइन चैनलों पर बिक्री के लिए उपलब्ध है।