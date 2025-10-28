scorecardresearch
सेकंड-हैंड कार खरीदी लेकिन पसंद नहीं आई? अब 30 दिन चलाने के बाद भी कर सकेंगे रिटर्न - तुरंत मिलेगा रिफंड

सेकंड-हैंड कार खरीदी लेकिन पसंद नहीं आई? अब 30 दिन चलाने के बाद भी कर सकेंगे रिटर्न - तुरंत मिलेगा रिफंड

CARS24 ने आज एक प्रेस रिलीज में बताया कि उसने देश की पहली '30-Day Return Policy' लॉन्च की है, जिसके तहत कार खरीदार अपनी कार को 30 दिनों या 999 किलोमीटर के अंदर रिटर्न कर सकते हैं अगर कार, कार मालिकों के उम्मीदों पर खरी नहीं उतरती तो।

Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
Delhi, Oct 28, 2025 14:00 IST

CARS24 30-day Return Policy: भारत के प्रमुख ऑटो-टेक प्लेटफॉर्म CARS24 ने प्री-ओन्ड (सेकंड-हैंड) कार इंडस्ट्री में एक ऐसी सुविधा की शुरुआत की है जिससे सेकंड-हैंड कार मालिकों का भरोसा और बढ़ेगा। 

यह भारत के प्री-ओन्ड कार मार्केट में पहली बार ऐसा कदम है, जो प्रोडक्ट की क्वालिटी को ग्राहक के भरोसे से सीधा जोड़ता है।

CARS24 का कहना है कि हजारों ग्राहकों से बातचीत में एक बात सामने आई है कि सेकंड-हैंड कार खरीदते समय दाम जितना अहम है, उतनी ही शांति और भरोसा भी। कंपनी का उद्देश्य इस नीति के जरिए उस “ट्रस्ट गैप” (Trust Gap) को खत्म करना है जो पुराने वाहनों की खरीद में सबसे बड़ी बाधा रहा है।

भारत का प्री-ओन्ड कार मार्केट फिलहाल ₹3 लाख करोड़ से अधिक का है और यह नई कार बिक्री की तुलना में तीन गुना तेजी से बढ़ रहा है।

300+ क्वालिटी चेक्स और AI-पावर्ड इंस्पेक्शन

कंपनी ने बताया कि हर कार को 300 से अधिक क्वालिटी टेस्ट से गुजारा जाता है, जिनमें परफॉर्मेंस, सेफ्टी और स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी की जांच शामिल है। AI-आधारित टेक्नोलॉजी की मदद से माइक्रो-लेवल डिफेक्ट्स की पहचान की जाती है, जो सामान्य जांच में नहीं दिखते।
सिर्फ 15% कारें ही क्वालिटी गेट पार कर पाती हैं, बाकी वाहनों को फिल्टर कर दिया जाता है।

कंपनी ने बताया कि हर कार को CARS24 के अपने 'Cartruth' सर्टिफिकेशन फ्रेमवर्क के तहत प्रमाणित किया जाता है, जिससे देशभर में एक समान क्वालिटी स्टैंडर्ड बनाए रखा जाता है।

CARS24 इंडिया के CEO, हिमांशु रत्नू ने कहा कि यह नीति हमारी जिम्मेदारी तय करती है। यहां तक कि नई कार निर्माता कंपनियां भी आपको एक महीने तक कार चलाकर वापस करने का मौका नहीं देतीं। हम यह इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें अपनी क्वालिटी पर पूरा भरोसा है। हम हर कार के पीछे खड़े हैं जो हम बेचते हैं।

क्या है रिटर्न प्रक्रिया?

कंपनी ने बताया कि यदि कार खरीदार अपने कार से संतुष्ट नहीं हैं, तो वे CARS24 ऐप या ईमेल के जरिए रिटर्न रिक्वेस्ट दर्ज कर सकता है। इसके बाद क्विक रिइंस्पेक्शन किया जाता है, कार पिकअप की जाती है और रिफंड कुछ ही दिनों में प्रोसेस कर दिया जाता है।

CARS24 ने कहा कि यह नीति ई-कॉमर्स जैसी ग्राहक सुरक्षा को ऑटो सेक्टर में पहली बार लाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम है।

Oct 28, 2025