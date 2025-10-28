₹50 से कम के शेयर वाली इस रियल एस्टेट कंपनी ने वॉरंट कन्वर्जन के बाद शेयर अलॉटमेंट के जरिए जुटाए ₹1.10 करोड़

50 रुपये से कम के शेयर प्राइस वाली स्मॉल कैप कंपनी, हजूर मल्टी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड (Hazoor Multi Projects Ltd) ने आज अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में बड़ी जानकारी दी है। कंपनी ने बताया कि उसने वॉरंट कन्वर्जन के बाद शेयर अलॉटमेंट के जरिए ₹1.10 करोड़ जुटाए हैं।

कंपनी ने अपने फाइलिंग में बताया कि हजूर मल्टी प्रोजेक्ट्स की फंड रेजिंग कमेटी ने 4,91,000 इक्विटी शेयरों को ₹30 प्रति शेयर (जिसमें ₹29 का प्रीमियम शामिल है) के इश्यू प्राइस पर जारी करने को मंजूरी दी।

ये शेयर पहले जारी किए गए 49,100 वॉरंट्स (प्रत्येक ₹300 के इश्यू प्राइस पर जारी) के कन्वर्जन के बाद अलॉट किए गए हैं। वॉरंट्स के कन्वर्जन के दौरान, कंपनी के शेयरों का सब-डिवीजन किया गया था- यानी 1 इक्विटी शेयर (₹10 फेस वैल्यू) को स्प्लिट कर 10 इक्विटी शेयर (₹1 फेस वैल्यू) में बदला गया।

यह शेयर अलॉटमेंट दिलीप केशरीमल संकलेचा और वैभव डिमरी को किया गया है, जो 'नॉन-प्रमोटर्स/पब्लिक कैटेगरी' के हैं। यह अलॉटमेंट प्रेफरेंशियल बेसिस (Preferential Basis) पर किया गया है।

कंपनी ने बताया कि जिन्हें शेयर अलॉट किया गया है उनसे कंपनी को ₹1,10,47,500 की बची हुई राशि प्राप्त होने के बाद यह अलॉटमेंट किया गया, जो प्रति वॉरंट ₹225 (वॉरंट के इश्यू प्राइस का 75%) के हिसाब से है।

दिलीप केशरीमल संकलेचा को 3,27,500 इक्विटी शेयर मिले और वैभव डिमरी को 1,63,500 इक्विटी शेयर मिले हैं।

Hazoor Multi Projects Share Price

दोपहर 12:32 बजे तक कंपनी का शेयर बीएसई पर 1.06% या 0.35 रुपये गिरकर 32.65 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

Hazoor Multi Projects Share Price History

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 8 प्रतिशत से अधिक, पिछले 1 महीने में 17 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 महीने में 16 प्रतिशत से अधिक और पिछले 6 महीने में 21 प्रतिशत से ज्यादा टूटा है।

सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में 27 प्रतिशत फिसला है। हालांकि पिछले 3 साल के दौरान शेयर 407 प्रतिशत से अधिक और पिछले 5 साल में शेयर 17089 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।