Grokipedia Launch: टेक अरबपति एलन मस्क (Elon Musk) ने अपना नया AI-पावर्ड एनसाइक्लोपीडिया ‘Grokipedia’ को अब लाइव कर दिया है। Grokipedia का वर्जन 0.1 फिलहाल लाइव है और यूजर्स अब वेबसाइट पर जाकर आर्टिकल्स सर्च और पढ़ सकते हैं।

मस्क का कहना है कि यह प्रोजेक्ट Wikipedia का ओपन-सोर्स विकल्प है, जो 'प्रोपेगैंडा से मुक्त और फैक्ट-आधारित' होगा।

मस्क ने X पर बताया कि यह तो बस शुरुआत है। मस्क ने लिखा कि Grokipedia का वर्जन 0.1 लॉन्च हो गया है। वर्जन 1.0 इससे 10 गुना बेहतर होगा, लेकिन मेरी राय में यह अभी भी Wikipedia से बेहतर है।

https://t.co/op5s4ZiSwh version 0.1 is now live.



Version 1.0 will be 10X better, but even at 0.1 it’s better than Wikipedia imo. — Elon Musk (@elonmusk) October 28, 2025

मस्क ने यह भी बताया कि Grokipedia पूरी तरह ओपन-सोर्स और मुफ्त है, जिसे कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। उन्होंने इशारा किया कि यह प्लेटफॉर्म Wikipedia को चुनौती दे सकता है, खासकर तब जब मस्क का AI चैटबॉट Grok अब Wikipedia को सोर्स के रूप में इस्तेमाल करना बंद करने वाला है।

क्या है Grokipedia?

फिलहाल Grokipedia v0.1 एक साधारण इंटरफेस वाला वेबसाइट है जहां सिर्फ एक बड़ा सर्च बार दिखाई देता है। यूजर्स किसी भी टॉपिक को सर्च कर करीब 8.85 लाख आर्टिकल्स में से जानकारी पा सकते हैं।

हालांकि, Wikipedia के विपरीत यहां यूजर्स किसी भी आर्टिकल को एडिट या नया जोड़ नहीं सकते। कंटेंट की एडिटिंग और अपडेटिंग की जिम्मेदारी सिर्फ Grok (AI सिस्टम) पर है। यदि यूजर किसी बदलाव की मांग करना चाहते हैं, तो वे Grok से संशोधन का अनुरोध कर सकते हैं।

Wikipedia से उठाए गए कंटेंट पर उठे सवाल

लॉन्च के कुछ घंटों के भीतर ही Grokipedia विवादों में घिर गया। The Verge की रिपोर्ट के मुताबिक, कई आर्टिकल्स में Wikipedia से कंटेंट लिया गया है, जिनमें से कुछ को दोबारा लिखा गया है और कुछ को जैसा का तैसा कॉपी-पेस्ट किया गया है। जहां डेटा Wikipedia से लिया गया है, वहां Grokipedia पर एक नोट दिखाई देता है कि 'This content is adapted from Wikipedia.'

Wikimedia Foundation की प्रवक्ता लॉरेन डिकिन्सन ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि Wikipedia की ताकत उसकी पारदर्शी नीतियों और वॉलंटियर सिस्टम में है। यही मानव-निर्मित ज्ञान है, जिस पर AI कंपनियां निर्भर करती हैं - यहां तक कि Grokipedia को भी Wikipedia की जरूरत है।