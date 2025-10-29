scorecardresearch
Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Oct 29, 2025 11:45 IST

एआई आधारित सॉल्यूशंस देने वाली स्मॉल कैप आईटी कंपनी, ब्लू क्लाउड सॉफ्टेक सॉल्यूशंस लिमिटेड (Blue Cloud Softech Solutions Ltd) के शेयर में आज ताबड़तोड़ तेजी देखने को मिली है। स्टॉक में आज 20% की रैली दर्ज की गई है। 

फिलहाल सुबह 11:39 बजे तक शेयर बीएसई पर 18.67% या 4.46 रुपये चढ़कर 28.35 रुपये पर कारोबार कर रहा था। यह तेजी कंपनी द्वारा दी गई एक जानकारी के बाद आई है जिसमें कंपनी ने आज बाजार खुलने से पहले दी थी। कंपनी का मार्केट कैप 1,236.42 करोड़ रुपये है।

दरअसल कंपनी ने बताया कि उसने अमेरिका की इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) कंपनी, Byte Eclipse के साथ एक $15 मिलियन का एक MoU साइन किया है।

इस समझौते के तहत दोनों कंपनियां मिलकर ऑयल और गैस (O&G) इंडस्ट्री के लिए स्पेशल 'Edge AI Chips' डिजाइन और विकसित करेंगी। यह इस प्रोजेक्ट का पहला फेज है जिसकी वैल्यू $15 मिलियन है और इसके अगले 18 महीनों में पूरा होने की उम्मीद है।

इस साझेदारी का मकसद ऐसे एडवांस्ड Edge AI चिप्स बनाना है, जो Predictive Maintenance (PdM) जैसी महत्वपूर्ण औद्योगिक जरूरतों को रीयल-टाइम में डेटा प्रोसेसिंग और साइट पर ही निर्णय लेने में मदद करें।

ये चिप्स हार्ड वातावरण, दूरदराज की जगहें, सुरक्षित, कुशल और ऑटोनोमस संचालन की जरूरत जैसे ऑयल और गैस (O&G) क्षेत्र की खास चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार किए जाएंगे।

Blue Cloud Softech Solutions Ltd (BCSSL) के चेयरमैन जनकी यारलागड्डा ने इसे कंपनी के लिए एक 'क्रांतिकारी कदम' बताया है।उन्होंने कहा कि Byte Eclipse के साथ यह साझेदारी BCSSL के लिए Industrial AIoT क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम साबित होगी, जिससे हम Oil & Gas उद्योग की विशिष्ट चुनौतियों को हल कर सकेंगे।

कंपनी का कहना है कि यह कदम उसे भारत के तेजी से बढ़ते Industrial AIoT मार्केट में अपना हिस्सा हासिल करने में मदद करेगा, जो 2027 तक $1 बिलियन को पार करने की उम्मीद है।

Byte Eclipse के बारे में

बाइट इक्लिप्स एक अमेरिका स्थित IoT सॉल्यूशंस कंपनी है, जो एडवांस्ड IoT हार्डवेयर और एआई आधारित एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म में विशेषज्ञता रखती है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Gaurav
Published On:
Oct 29, 2025