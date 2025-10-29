इस स्मॉल कैप FMCG कंपनी ने Rights Issue को एक महीने के लिए टाला, शेयर कैपिटल बढ़ाने का लिया फैसला - Details

scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारइस स्मॉल कैप FMCG कंपनी ने Rights Issue को एक महीने के लिए टाला, शेयर कैपिटल बढ़ाने का लिया फैसला - Details

कंपनी के बोर्ड मेंबर्स ने राइट्स इश्यू (Rights Issue) के जरिए 100 करोड़ रुपये जुटाने की मंजूरी दी थी उसे अब फिलहाल कुछ तकनीकी कारणों से एक महीने के लिए टाल दिया गया है। कंपनी ने बताया कि इन तकनीकी समस्याओं का समाधान अगले एक महीने में होने की उम्मीद है।

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Oct 29, 2025 11:21 IST

एफएमसीजी सेक्टर की स्मॉल कैप कंपनी, कृषिवाल फूड्स लिमिटेड (Krishival Foods Ltd) ने बीते मंगलवार को बाजार बंद होने के बाद अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में बड़ी जानकारी दी है। कंपनी ने बोर्ड मेंबर्स की मीटिंग 28 अक्टूबर को हुई थी जिसमें 3 बड़े फैसले लिए गए।

कंपनी का शेयर आज हरे निशान पर ट्रेड कर रहा है और सुबह 11:04 बजे तक एनएसई पर स्टॉक 0.42% या 2.05 रुपये की तेजी के साथ 493 रुपये पर कारोबार कर रहा था तो वहीं बीएसई पर स्टॉक 0.14% या 0.70 रुपये चढ़कर 493.25 रुपये पर ट्रेड कर रहा था। कंपनी का मार्केट कैप 1,099.71 करोड़ रुपये है।

1. कृषिवाल फूड्स ने 28 अक्टूबर के अपने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि सोमवार 27 अक्टूबर को कंपनी के बोर्ड मेंबर्स ने राइट्स इश्यू (Rights Issue) के जरिए 100 करोड़ रुपये जुटाने की मंजूरी दी थी उसे अब फिलहाल कुछ तकनीकी कारणों से एक महीने के लिए टाल दिया गया है। कंपनी ने बताया कि इन तकनीकी समस्याओं का समाधान अगले एक महीने में होने की उम्मीद है।

2. इसके अलावा कंपनी ने बताया कि बोर्ड मेंबर्स ने कंपनी के ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल को ₹24.5 करोड़ से बढ़ाकर ₹30 करोड़ करने को मंजूरी दी है। यानी, मौजूदा 2,45,00,000 इक्विटी शेयर (₹10 प्रति शेयर) से बढ़ाकर अब यह 3,00,00,000 इक्विटी शेयर (₹10 प्रति शेयर) होगी। इसके साथ ही, कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन (MOA) के क्लॉज V में आवश्यक संशोधन भी किया जाएगा, जो शेयर कैपिटल से संबंधित है। यह संशोधन सदस्यों की मंजूरी के बाद लागू होगा।

3. इसके अलावा कंपनी ने यह भी बताया कि बोर्ड मेंबर्स ने कंपनी की ईजीएम (विशेष आम बैठक) का नोटिस भी मंजूर किया है। यह बैठक 21 नवंबर 2025 को सुबह 11 बजे होगी।

कंपनी के बारे में 

Krishival Foods Ltd. एक FMCG कंपनी है जो देश और विदेश दोनों बाजारों के लिए फूड प्रोडक्ट बनाती है। कंपनी के पास सूखे मेवे, स्नैक्स, आइसक्रीम जैसे कई तरह के प्रोडक्ट्स हैं। कंपनी का मकसद डिस्क्रीशनल कंजम्प्शन के क्षेत्र में बड़ी कंपनी बनना है।

अपने एक अन्य एक्सचेंज फाइलिंग में कंपनी ने बताया कि उसने 22 सितंबर 2025 से ब्राजील नट, बादाम, पिस्ता और बाकी सूखे मेवों पर GST 12% से घटाकर 5% कर दिया है और साथ ही आइसक्रीम पर भी GST 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Oct 29, 2025