इस दिन आएंगे IRCTC Q2 FY26 के नतीजे! डिविडेंड की भी हो सकती है घोषणा - रिकॉर्ड डेट तय

इस दिन आएंगे IRCTC Q2 FY26 के नतीजे! डिविडेंड की भी हो सकती है घोषणा - रिकॉर्ड डेट तय

रेलवे पीएसयू स्टॉक, आईआरसीटीसी जल्दी ही अपने Q2 FY26 के वित्तीय रिजल्ट और शेयरधारकों के लिए अंतरिम डिविडेंड की घोषणा कर सकती है।

Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Oct 29, 2025 14:04 IST
IRCTC
IRCTC

IRCTC Dividend: रेलवे पीएसयू स्टॉक, आईआरसीटीसी (Indian Railway Catering and Tourism Corporation Ltd) जल्दी ही अपने Q2 FY26 के वित्तीय रिजल्ट और शेयरधारकों के लिए अंतरिम डिविडेंड की घोषणा कर सकती है। कंपनी ने आज अंतरिम डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट भी तय कर दिया है। 

कंपनी का शेयर फिलहाल दोपहर 1:50 बजे तक 1.18% या 8.55 रुपये चढ़कर 730.25 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं बीएसई पर स्टॉक 1.12% या 8.10 रुपये चढ़कर 729.60 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

इस दिन आएगा IRCTC Q2 FY26 का रिजल्ट

कंपनी ने बताया की आईआरसीटीसी के बोर्ड मेंबर्स आगामी बुधवार 12 नवंबर को बैठक करेंगे जिसमें वो सितंबर तिमाही (Q2 FY26) के अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट जारी करेंगे।

IRCTC Dividend

कंपनी ने बताया कि बोर्ड मेंबर्स रिजल्ट के साथ-साथ अंतरिम डिविडेंड पर भी विचार कर सकते हैं और अगर डिविडेंड की घोषणा होती है तो उसके लिए रिकॉर्ड डेट शुक्रवार 21 नवंबर 2025 होगा। 

आईआरसीटीसी के बारे में

IRCTC भारत सरकार के रेल मंत्रालय के तहत आने वाली एक सरकारी कंपनी है। ये भारतीय रेलवे की कैटरिंग, टूरिज़्म और ऑनलाइन टिकट बुकिंग संभालती है। कंपनी की शुरुआत 27 सितंबर 1999 को हुई थी, और इसका मुख्य मकसद रेलवे यात्रियों को बेहतर सेवाएं देना है।

IRCTC की सबसे मुख्य सर्विस इसकी ऑनलाइन टिकटिंग है, जिससे यात्री घर बैठे ही ट्रेन टिकट बुक कर सकते हैं। इसके अलावा, कंपनी रेलवे स्टेशनों पर खाना और कैटरिंग की सेवाएं भी देती है जैसे प्लेटफॉर्म, ट्रेन और वेटिंग हॉल में खाना उपलब्ध कराना।

IRCTC रेल टूरिज़्म पैकेज भी चलाती है, जैसे 'Indian Rail Tour Packages' और 'Luxury Train Services', जो भारत के घरेलू और विदेशी पर्यटकों में बहुत पॉपुलर हैं।

कंपनी की हिस्सेदारी भारतीय रेलवे और सरकार के पास है। IRCTC ने डिजिटल प्लेटफॉर्म और मोबाइल ऐप के माध्यम से यात्रियों के अनुभव को आसान और तेज बनाया है। कंपनी लगातार अपने बिजनेस और सर्विस का विस्तार कर रही है, जिससे यह भारतीय रेलवे के लिए एक प्रमुख प्रॉफिटेबल यूनिट बन गई है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Gaurav
Published On:
Oct 29, 2025