Car Buying Tips: अगर आप नई कार खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो थोड़ी समझदारी और सही समय पर कार खरीदने से आपके हजारों रुपये बच सकते हैं। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़े विशेषज्ञों के मुताबिक, भारत में साल के कुछ खास दिन और महीने ऐसे होते हैं, जब शोरूम और कंपनियां ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए बंपर डिस्काउंट और विशेष ऑफर पेश करती हैं।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

मार्च का महीना

मार्च का महीने वित्तीय वर्ष का आखिरी महीना होता है और ऐसे में कार डीलर अपने सालाना सेल्स टारगेट को पूरा करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए वे पुराने स्टॉक को क्लियर करने के लिए आकर्षक डिस्काउंट देते हैं।

इस दौरान मिलने वाले ऑफर्स में कैश डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस, फ्री एक्सेसरीज, जीरो प्रोसेसिंग फीस इत्यादि शामिल हो सकते हैं।विशेषज्ञों के अनुसार, मार्च के अंतिम दो हफ्ते कार खरीदने के लिए 'गोल्डन पीरियड' माने जाते हैं।

महीने और तिमाही का आखिरी हफ्ता

हर शोरूम में सेल्स टीम पर टारगेट पूरा करने का दबाव होता है। ऐसे में महीने के आखिरी हफ्ते या तिमाही (मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर) के अंत में ग्राहक बेहतर डील निकाल सकते हैं। कई बार डीलर 'मैनेजर अप्रूवल डिस्काउंट' जैसी अतिरिक्त छूट देने को भी तैयार हो जाते हैं।

त्योहारों का मौसम

भारत में कार खरीदना शुभ माना जाता है, इसलिए नवरात्रि, दशहरा और दिवाली के समय कंपनियां बड़ी-बड़ी छूटों का ऐलान करती हैं।

इस दौरान कार कंपनियां और बैंक मिलकर ग्राहकों को लुभाने के लिए स्कीमें चलाते हैं, जैसे- जीरो डाउन पेमेंट, लो-इंटरेस्ट EMI प्लान्स, एक्सटेंडेड वारंटी, फ्री इंश्योरेंस या रजिस्ट्रेशन इत्यादि।

पुराने मॉडल पर मिलती है सबसे ज्यादा छूट

जब किसी कार मॉडल का नया वर्जन लॉन्च होने वाला होता है, तो कंपनी पुराने वर्जन का स्टॉक निकालने के लिए भारी डिस्काउंट देती है।

ऐसे मौकों पर ₹50,000 से लेकर ₹2 लाख तक की बचत संभव है। हालांकि पुराने मॉडल खरीदने से पहले यह जरूर चेक कर लें की यह मॉडल बंद न हो रहा हो और स्पेयर पार्ट्स भविष्य में उपलब्ध रहें।

इन बातों का रखें ध्यान