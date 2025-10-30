scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारगिरते बाजार में चमका स्टील बनाने वाले इस कंपनी का शेयर! 20% उछला भाव - शेयर प्राइस अभी भी ₹30 से कम

गिरते बाजार में चमका स्टील बनाने वाले इस कंपनी का शेयर! 20% उछला भाव - शेयर प्राइस अभी भी ₹30 से कम

फिलहाल दोपहर 3:08 बजे तक स्टॉक बीएसई पर 16.29% या 3.99 रुपये चढ़कर 28.48 रुपये पर ट्रेड कर रहा था। कंपनी का शेयर 24.60 रुपये पर खुला था और अभी तक इसने अपना इंट्राडे हाई 28.95 रुपये को टच कर लिया है। खबर लिखे जानें तक कंपनी का मार्केट कैप 245.96 करोड़ रुपये था।

Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Oct 30, 2025 15:26 IST

Penny Stock: गुरुवार को शेयर बाजार में जारी भारी गिरावट के बीच आज हम आपको एक ऐसे शेयर के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके स्टॉक में आज 20% की तेजी देखने को मिली है। फिलहाल दोपहर 3:08 बजे तक स्टॉक बीएसई पर 16.29% या 3.99 रुपये चढ़कर 28.48 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

आयरन और स्टील प्रोडक्ट बनाने वाली इस कंपनी का नाम, राठी स्टील एंड पावर लिमिटेड (Rathi Steel & Power Ltd) है। बीएसई पर आज कंपनी का शेयर 24.60 रुपये पर खुला था और अभी तक इसने अपना इंट्राडे हाई 28.95 रुपये को टच कर लिया है। खबर लिखे जानें तक कंपनी का मार्केट कैप 245.96 करोड़ रुपये था।

स्टॉक में यह तेजी हेवी ट्रेडिंग वॉल्यूम के कारण आई है। बीएसई के डेटा के मुताबिक दोपहर 2:37 बजे तक कंपनी के 8,35,592 इक्विटी शेयरों में ट्रेड हुआ है। 

हाल ही में कंपनी ने अपने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया था कि वो अपने गाज़ियाबाद वाले स्टील मेल्टिंग शॉप को अस्थायी रूप से बंद कर दिया है जो 28 अक्टूबर 2025 से लागू भी हो गया है। इसका कारण दिल्ली एनसीआर के वायु गुणवत्ता प्रबंधन (Air Quality Management in NCR) से मिला एक नोटिस था।

हालांकि कंपनी ने बताया कि वायु गुणवत्ता प्रबंधन से मिले ऑर्डर में लिखी बातें सही नहीं हैं। कंपनी ने आगे बताया कि यह आदेश उसे बिना कोई मौका दिए या बिना बात सुने ही जारी कर दिया गया। कंपनी इस मामले में कानूनी सलाह लेकर आगे की जरूरी कार्रवाई करेगी।

Rathi Steel Share Price History

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 13 प्रतिशत से अधिक और पिछले 1 महीने में 19 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। वहीं पिछले 3 महीने के दौरान शेयर लगभग सपाट रहा है और पिछले 6 महीने में शेयर 8 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। 

सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में 44 प्रतिशत से अधिक टूटा है। हालांकि पिछले 5 साल के दौरान शेयर 1241 प्रतिशत से ज्यादा चढ़ा है।  

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Gaurav
Published On:
Oct 30, 2025