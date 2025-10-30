scorecardresearch
Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Oct 30, 2025 12:37 IST

Studds IPO GMP: हेलमेट और मोटरसाइकिल एक्सेसरीज बनाने वाली कंपनी स्टड्स (Studds) का आईपीओ आज से सब्सक्रिप्शन के लिए खुल चुका है।₹455.49 करोड़ का यह मेनबोर्ड आईपीओ पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल (OFS) है जहां कंपनी के प्रोमोटर्स 0.78 करोड़ इक्विटी शेयर की पेशकश करेंगे।

इस आईपीओ में निवेशक 30 अक्टूबर से 3 नवंबर तक पैसा लगा सकते हैं। आज ऑफर खुलने के पहले दिन स्टड्स आईपीओ के जीएमपी में तेजी देखने को मिल रही है। चलिए जानते हैं कैसे है इसका लेटेस्ट जीएमपी और क्या आपको इसमें पैसा लगाना चाहिए या नहीं?

Studds IPO Latest GMP

ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) को ट्रैक करने वाली विभिन्न वेबसाइटों के मुताबिक इस आईपीओ का लेटेस्ट जीएमपी आज सुबह 11:36 बजे तक ₹54 है। 

Studds IPO Details 

इस आईपीओ का प्राइस बैंड ₹557 - ₹585 है और लॉट साइज 25 शेयरों का है। इस हिसाब से रिटेल निवेशकों को न्यूनतम ₹14,625 का निवेश करना होगा। 

इस आईपीओ का अलॉटमेंट मंगलवार 4 नवंबर को हो सकता है और इसकी लिस्टिंग शुक्रवार 7 नवंबर को हो सकती है। MUFG Intime India Pvt.Ltd. इस आईपीओ का रजिस्ट्रार है।

पैसा लगाना चाहिए या नहीं?

ब्रोकरेज फर्म Anand Rathi, SBI Securities, Swastika Investmart, Ventura Securities, SMIFS, Canara Bank Securities और BP Equities ने इस लॉन्ग टर्म के लिए सब्सक्राइब करने की सलाह दी है। 

Studds के बारे में 

कंपनी, Studds और SMK ब्रांडों के तहत टू- व्हीलर हेलमेट और Studds ब्रांड के तहत अन्य सहायक उपकरण (जैसे दोपहिया सामान, दस्ताने, हेलमेट लॉकिंग डिवाइस, रेन सूट, राइडिंग जैकेट और आईवियर) का डिजाइन, निर्माण, मार्केटिंग और सेल करती है।

कंपनी के प्रोडक्ट पूरे भारत में और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 70 से अधिक देशों में बेचे जाते हैं, कंपनी मुख्य रूप से  अमेरिका, एशिया (भारत को छोड़कर), यूरोप में अपने प्रोडक्ट बेचती है।

स्टड्स Jay Squared LLC के लिए भी हेलमेट बनाती है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) में "Daytona" ब्रांड के तहत बेचे जाते हैं, साथ ही O’Neal के लिए भी उनके ब्रांडिंग के तहत, यूरोप, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया के बाजारों में प्रोडक्ट मिलते हैं। 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Gaurav
Published On:
Oct 30, 2025