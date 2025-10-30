Blue Cloud Softech Share Price: स्मॉल कैप आईटी कंपनी, ब्लू क्लाउड सॉफ्टेक सॉल्यूशंस लिमिटेड (Blue Cloud Softech Solutions Ltd) के शेयर में आज एक बार फिर से जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। स्टॉक सुबह 10:47 बजे तक 10.76% या 3.08 रुपये चढ़कर 31.71 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। इससे पहले बुधवार को शेयर 20% चढ़ा था।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

स्टॉक में लगातार दर्ज की जारी तेजी के पीछे कंपनी द्वारा किए गए एक के बाद एक बड़ी घोषणाएं हैं।

पहली बड़ी घोषणा- कंपनी ने आज अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि उसके सुखविंदर गिल को कंपनी का स्ट्रैटेजिक एडवाइजर (Strategic Advisor) नियुक्त किया गया है।

सुखविंदर गिल पहले SoftBank Vision Fund में एक महत्वपूर्ण निवेशक रह चुके हैं। गिल के पास 30 साल से ज्यादा का अंतरराष्ट्रीय वित्तीय बाजार और वेंचर कैपिटल का अनुभव है। उन्हें स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट, बिजनेस ग्रोथ एडवाइजरी और मार्केट लीडरशिप के क्षेत्र में गहरी समझ है।

SoftBank Vision Fund दुनिया के सबसे बड़े और असरदार टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म्स में से एक है। गिल ने यहां अपने कार्यकाल के दौरान, कई बड़ी टेक कंपनियों में निवेश के अवसर तलाशने, उनका वैल्यूएशन करने और डील स्ट्रक्चर करने में अहम भूमिका निभाई है।

उनके नेतृत्व में SoftBank ने Jobandtalent, Jellysmack, Our Crowd, Better, और Primary Bid जैसी नामी कंपनियों में निवेश किया है।

दूसरी बड़ी घोषणा- कंपनी ने एक अन्य एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि कंपनी की नॉमिनेशन और रेम्यूनरेशन कमेटी की सिफारिश पर, ब्लू क्लाउड सॉफ्टेक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने वीरा वेंकटा सत्य देवराभोटला को कंपनी का नॉन-एक्जीक्यूटिव एडिशनल डायरेक्टर नियुक्त किया है। यह नियुक्ति 29 अक्टूबर 2025 से तुरंत प्रभाव से लागू भी हो गई है।

तीसरी बड़ी घोषणा- कंपनी ने हाल ही में यह भी बताया है कि उसने अमेरिका की इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) कंपनी, Byte Eclipse के साथ एक $15 मिलियन का एक MoU साइन किया है।

इस समझौते के तहत दोनों कंपनियां मिलकर ऑयल और गैस (O&G) इंडस्ट्री के लिए स्पेशल 'Edge AI Chips' डिजाइन और विकसित करेंगी। यह इस प्रोजेक्ट का पहला फेज है जिसकी वैल्यू $15 मिलियन है और इसके अगले 18 महीनों में पूरा होने की उम्मीद है।

इस साझेदारी का मकसद ऐसे एडवांस्ड Edge AI चिप्स बनाना है, जो Predictive Maintenance (PdM) जैसी महत्वपूर्ण औद्योगिक जरूरतों को रीयल-टाइम में डेटा प्रोसेसिंग और साइट पर ही निर्णय लेने में मदद करें।

ये चिप्स हार्ड वातावरण, दूरदराज की जगहें, सुरक्षित, कुशल और ऑटोनोमस संचालन की जरूरत जैसे ऑयल और गैस (O&G) क्षेत्र की खास चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार किए जाएंगे।