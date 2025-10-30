scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारसेंसेक्स 350 प्वाइंट और निफ्टी 100 अंक से अधिक लुढ़का, फेड रेट के अलावा आज इन कारणों से टूटा बाजार

सेंसेक्स 350 प्वाइंट और निफ्टी 100 अंक से अधिक लुढ़का, फेड रेट के अलावा आज इन कारणों से टूटा बाजार

Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Oct 30, 2025 10:37 IST

Sensex, Nifty Today: गुरुवार को शेयर बाजार गिरावट के साथ खुला। खबर लिखे जानें तक सुबह 10:24 बजे तक सेंसेक्स 0.36% या 302.65 अंक गिरकर 84,694.48 अंक पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं निफ्टी 50 इंडेक्स 0.38% या 98.05 अंक टूटकर 25,955.85 अंक पर कारोबार कर रहा था।

डॉ. रेड्डीज़ लैबोरेट्रीज़, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस, सन फार्मास्युटिकल, भारती एयरटेल और टाटा स्टील निफ्टी के टॉप लूजर रहे, जिनमें 5% तक की गिरावट दर्ज की गई।

शेयर बाजार में गिरावट की मुख्य वजह अमेरिकी फेडरल रिजर्व (US Fed) द्वारा ब्याज दरों पर की गई कटौती है। इसके अलावा फेड द्वारा आगे की नीति दिशा को लेकर भी निवेशकों के बीच अनिश्चितता का माहौल है। हालांकि इसके अलावा भी कई कारणों से आज भारतीय शेयर बाजार गिरा है। चलिए जानते हैं। 

इन कारणों से टूटा बाजार

1) फेड की सतर्कता से ग्लोबल सेंटीमेंट कमजोर

अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने बुधवार को अपने ब्याज दरों में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की, जो बाजार की उम्मीदों के अनुसार था। हालांकि, चेयरमैन जेरोम पॉवेल ने संकेत दिया कि निकट भविष्य में और कटौती संभव नहीं हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिकी सरकार के शटडाउन के चलते ताजा आर्थिक आंकड़ों की कमी के कारण फेड को 'सावधानीपूर्वक' आगे बढ़ना होगा।

2) विदेशी निवेशकों की बिकवाली

विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) ने बुधवार को ₹2,540.16 करोड़ के शेयर बेचे। लगातार बिकवाली ने भारतीय शेयर बाजार पर दबाव बढ़ाया और निवेशकों के भरोसे को कमजोर किया।

3) अस्थिरता में बढ़ोतरी

इंडिया VIX, जो बाजार की अस्थिरता को दिखाता है, 1.5% बढ़कर 12.16 पर पहुंच गया। यह दर्शाता है कि ट्रेडर्स में चिंता बढ़ रही है।

मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि फेड की सतर्क नीति और विदेशी फंडों की निकासी के चलते शॉर्ट टर्म में भारतीय इक्विटी बाजार में उतार-चढ़ाव जारी रह सकता है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
