गिरते बाजार में इन दो बड़ी घोषणाओं के बाद चढ़ा ये आईटी स्टॉक! एआई सॉल्यूशंस के लिए जानी जाती है कंपनी

Kellton Tech Share: गुरुवार को शेयर बाजार में जारी गिरावट के बीच आईटी सेक्टर की कंपनी, केल्टन टेक सॉल्यूशंस लिमिटेड (Kellton Tech Solutions Ltd) के शेयरों में आज 2% की अच्छी तेजी देखने को मिली है। स्टॉक में यह तेजी कंपनी द्वारा दिए गए दो बड़े अपडेट के बाद आई है।

advertisement

सुबह 10:05 बजे तक कंपनी का शेयर एनएसई पर 1.95% या 0.39 रुपये चढ़कर 20.41 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं बीएसई पर स्टॉक 1.84% या 0.37 रुपये की तेजी के साथ 20.43 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

केल्टन टेक ने दी दो बड़ी जानकारी

पहली जानकारी

कंपनी ने आज अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (UNFPA) ने केल्टन टेक को दुनिया पर असर डालने वाले नेक्स्ट जनरेशन के एआई सॉल्यूशंस बनाने के लिए चुना है।

इसके तहत केल्टन, Generative AI पर आधारित ऐसे ऐप्लिकेशन डिजाइन और डेवलप करेगा जो UNFPA के दुनियाभर के कार्यक्रमों में डिजिटल इनोवेशन और लोगों पर केंद्रित बदलाव को और मजबूत बना सके।

Kellton के CEO करणजीत सिंह ने कहा कि UNFPA के साथ हमारी साझेदारी ये दिखाती है कि इनोवेशन के जरिए हम दुनिया भर में इंसानियत और असर दोनों फैला सकते हैं।

दूसरी जानकारी

कंपनी ने एक अन्य एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग शनिवार, 1 नवंबर 2025 को रखी गई है। इस बैठक में Foreign Currency Convertible Bonds (FCCBs) जारी करने के प्रस्ताव से जुड़ी बातों पर चर्चा की जाएगी, साथ ही जरूरत के हिसाब से अन्य जरूरी मुद्दों पर भी विचार किया जाएगा।

Kellton Tech Solutions के बारे में

कंपनी दुनियाभर में AI और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के काम में आगे है। कंपनी का हेडक्वाटर हैदराबाद में है और इसके 1,800 से ज्यादा कर्मचारी अमेरिका, यूरोप और एशिया-पैसिफिक के अलग-अलग ऑफिस और डिलीवरी सेंटर्स में काम करते हैं।

कंपनी अलग-अलग इंडस्ट्रीज के क्लाइंट्स के साथ काम करती है जैसे बैंकिंग, मैन्युफैक्चरिंग, होटल, रिटेल, हेल्थकेयर, एनर्जी और सरकारी सेक्टर।

कंपनी को AI (Agentic AI), पुराने सिस्टम को मॉडर्न बनाने, क्लाउड टेक्नोलॉजी, डेटा और एनालिटिक्स, IoT और ऑटोमेशन जैसे कामों में गहरी समझ है।