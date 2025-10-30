बोनस शेयर और स्टॉक स्प्लिट से पहले उछला ये केमिकल स्टॉक! 31 अक्टूबर है रिकॉर्ड डेट - जानिए कितना होगा फायदा
फिलहाल सुबह 11:01 बजे तक कंपनी का शेयर एनएसई पर 1.01% या 2.53 रुपये चढ़कर 251.95 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं बीएसई पर स्टॉक 0.96% या 2.40 रुपये की तेजी के साथ 251.95 रुपये पर कारोबार कर रहा था।
Bonus & Stock Split: केमिकल सेक्टर की स्मॉल कैप कंपनी, फाइनोटेक्स केमिकल लिमिटेड (Fineotex Chemical Ltd) के शेयर में आज एक प्रतिशत की तेजी देखने को मिल रही है। कंपनी ने हाल ही में बोनस शेयर और स्टॉक स्प्लिट की घोषणा की थी जिसकी रिकॉर्ड डेट कल यानी शुक्रवार 31 अक्टूबर है।
Fineotex Chemical Stock Split
कंपनी ने अपने फाइलिंग में बताया कि वो 1:2 के रेश्यो में स्टॉक स्प्लिट करेगी। इसका मतलब कंपनी 2 रुपये के फेस वैल्यू वाले 1 इक्विटी शेयर को 1 रुपये के फेस वैल्यू वाले 2 इक्विटी शेयरों में तोड़ेगी।
Fineotex Chemical Bonus Share
बता दें कि कंपनी यह बोनस शेयर स्टॉक स्प्लिट के बाद देगी जब 1 इक्विटी शेयर का फेस वैल्यू 1 रुपये हो जाएगा।
कंपनी ने अपने फाइलिंग में बताया कि वो 4:1 के रेश्यो में बोनस शेयर देगी। इसका मतलब कंपनी हर 1 रुपये के फेस वैल्यू वाले मौजूदा 1 इक्विटी शेयर के बदले 1 रुपये के फेस वैल्यू वाले 4 इक्विटी शेयर फ्री में बोनस के तौर पर देगी।
Fineotex Chemical Bonus Share History
बीएसई पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक कंपनी ने आखिरी बार 10 साल पहले यानी साल 2015 में 1:1 के रेश्यो में बोनस जारी किया था।
Fineotex Chemical के बारे में
यह एक भारतीय कंपनी है जो केमिकल और पेंट, टेक्सटाइल और कोटिंग उद्योगों के लिए स्पेशलिटी केमिकल्स बनाती है। कंपनी के प्रोडक्ट्स में फिनिशिंग एजेंट्स, कोटिंग एडिटिव्स और टेक्सटाइल केमिकल्स शामिल हैं, जो फैशन, पेंट और इंडस्ट्रियल सेक्टर में इस्तेमाल होते हैं।
कंपनी का ध्यान नए और टिकाऊ केमिकल्स बनाने पर है ताकि उद्योगों को बेहतर क्वालिटी और कम पर्यावरणीय प्रभाव वाला सॉल्यूशन मिल सके।