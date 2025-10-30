scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ाररडार पर इस स्मॉल कैप NBFC कंपनी का शेयर! दो नई डिबेंचर सीरीज से जुटाएगी 150 करोड़ रुपये - Details

रडार पर इस स्मॉल कैप NBFC कंपनी का शेयर! दो नई डिबेंचर सीरीज से जुटाएगी 150 करोड़ रुपये - Details

कंपनी ने आज अपने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि 30 अक्टूबर 2025 को हुई अपनी ऑपरेशंस और फाइनेंस कमेटी की बैठक में 2 नई डिबेंचर सीरीज जारी करने की मंजूरी दी गई है। 

Advertisement
Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Oct 30, 2025 13:29 IST

NBFC PennyStock: एनबीएफसी सेक्टर की स्मॉल कैप कंपनी, पैसालो डिजिटल लिमिटेड (Paisalo Digital Ltd) ने आज अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में 2 नई डिबेंचर सीरीज जारी करने की मंजूरी की जानकारी दी है। 

कंपनी का शेयर दोपहर 1:19 बजे तक बीएसई पर 1.21% या 0.47 रुपये गिरकर 38.48 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 1.10% या 0.43 रुपये गिरकर 38.51 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

कंपनी ने जारी की 2 नई डिबेंचर सीरीज

पैसालो डिजिटल ने आज अपने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि 30 अक्टूबर 2025 को हुई अपनी ऑपरेशंस और फाइनेंस कमेटी की बैठक में 2 नई डिबेंचर सीरीज जारी करने की मंजूरी दी गई है। 

पहली सीरीज में कंपनी 8.45% ब्याज दर वाले नॉन-कन्वर्टिबल डिबेंचर (NCDs) जारी करेगी। ये डिबेंचर प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए EBP प्लेटफॉर्म पर बेचे जाएंगे। कुल 7,500 डिबेंचर जारी होंगे, जिनमें से हर एक की कीमत ₹1 लाख होगी।

इस तरह कंपनी कुल ₹75 करोड़ तक जुटाएगी। इसमें ₹25 करोड़ का बेस इश्यू और ₹50 करोड़ तक का ग्रीन शू ऑप्शन शामिल है, यानी अगर निवेशकों की मांग ज्यादा रही तो कंपनी ₹50 करोड़ तक अतिरिक्त राशि जुटा सकती है।

ये डिबेंचर BSE (Bombay Stock Exchange) पर लिस्ट होंगे और इनकी अवधि 2 साल की होगी। डिबेंचर की अलॉटमेंट की संभावित तारीख 6 नवंबर 2025 है, और दो साल पूरे होने पर इनका भुगतान यानी रिडेम्प्शन किया जाएगा। निवेशकों को 8.45% सालाना ब्याज मिलेगा, जो हर साल एक बार दिया जाएगा। ये डिबेंचर अनसिक्योर्ड हैं, यानी इनके लिए कंपनी ने कोई संपत्ति गिरवी नहीं रखी है।

दूसरी सीरीज में कंपनी 8.50% ब्याज दर वाले नॉन-कन्वर्टिबल डिबेंचर जारी करेगी। यह भी EBP प्लेटफॉर्म के जरिए प्राइवेट प्लेसमेंट से बेचे जाएंगे। इस सीरीज में भी 7,500 डिबेंचर होंगे, हर एक ₹1 लाख का, जिससे कुल ₹75 करोड़ की राशि जुटाई जाएगी।

इसमें भी ₹25 करोड़ का बेस इश्यू और ₹50 करोड़ तक का ग्रीन शू ऑप्शन रखा गया है। ये डिबेंचर भी BSE पर लिस्ट होंगे और इनकी अवधि 3 साल की होगी।

इनका अलॉटमेंट भी 6 नवंबर 2025 को प्रस्तावित है। तीन साल पूरे होने पर इनकी राशि वापस मिलेगी। निवेशकों को 8.50% सालाना ब्याज मिलेगा, जो हर साल एक बार दिया जाएगा। ये डिबेंचर भी अनसिक्योर्ड हैं।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Gaurav
Published On:
Oct 30, 2025