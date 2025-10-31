Fineotex Chemical Share: केमिकल सेक्टर की स्मॉल कैप कंपनी, फाइनोटेक्स केमिकल लिमिटेड (Fineotex Chemical Ltd) के शेयर में आज 20% का अपर सर्किट लगा है। यह तेजी स्टॉक स्प्लिट के बाद आई है जहां शेयर कल के 250 रुपये से सीधा गिरकर आज 25.75 रुपये पर खुला है।

आज स्टॉक स्प्लिट की रिकॉर्ड डेट थी। हालांकि कंपनी बोनस शेयर भी 1 शेयर के बदले 4 बोनस शेयर भी देने जा रही है।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

स्टॉक स्प्लिट के बाद शेयर सस्ता होते ही शेयर को खरीदने की लूट मची जिसके कारण स्टॉक में 20 प्रतिशत का अपर सर्किट लगा है। खबर लिखे जानें तक बीएसई और एनएसई दोनों पर स्टॉक 29.80 रुपये पर स्थिर है।

Fineotex Chemical Stock Split

दरअसल हाल ही में कंपनी ने अपने फाइलिंग में बताया कि वो 1:2 के रेश्यो में स्टॉक स्प्लिट करेगी। इसका मतलब कंपनी 2 रुपये के फेस वैल्यू वाले 1 इक्विटी शेयर को 1 रुपये के फेस वैल्यू वाले 2 इक्विटी शेयरों में तोड़ेगी।

Fineotex Chemical Bonus Share

बता दें कि कंपनी यह बोनस शेयर स्टॉक स्प्लिट के बाद देगी जब 1 इक्विटी शेयर का फेस वैल्यू 1 रुपये हो जाएगा।

कंपनी ने अपने फाइलिंग में बताया कि वो 4:1 के रेश्यो में बोनस शेयर देगी। इसका मतलब कंपनी हर 1 रुपये के फेस वैल्यू वाले मौजूदा 1 इक्विटी शेयर के बदले 1 रुपये के फेस वैल्यू वाले 4 इक्विटी शेयर फ्री में बोनस के तौर पर देगी।

Fineotex Chemical Bonus Share History

बीएसई पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक कंपनी ने आखिरी बार 10 साल पहले यानी साल 2015 में 1:1 के रेश्यो में बोनस जारी किया था।

Fineotex Chemical के बारे में

यह एक भारतीय कंपनी है जो केमिकल और पेंट, टेक्सटाइल और कोटिंग उद्योगों के लिए स्पेशलिटी केमिकल्स बनाती है। कंपनी के प्रोडक्ट्स में फिनिशिंग एजेंट्स, कोटिंग एडिटिव्स और टेक्सटाइल केमिकल्स शामिल हैं, जो फैशन, पेंट और इंडस्ट्रियल सेक्टर में इस्तेमाल होते हैं।

कंपनी का ध्यान नए और टिकाऊ केमिकल्स बनाने पर है ताकि उद्योगों को बेहतर क्वालिटी और कम पर्यावरणीय प्रभाव वाला सॉल्यूशन मिल सके।