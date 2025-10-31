Upcoming Smartphones in November 2025: नवंबर के महीने में कई बड़ी स्मार्टफोन कंपनियां अपने नए फ्लैगशिप और प्रीमियम डिवाइस लॉन्च करने की तैयारी में हैं। इनमें OnePlus 15, Lava Agni 4, iQOO 15, और Realme GT 8 Pro शामिल हैं। चारों ही कंपनियां पावरफुल परफॉर्मेंस, एडवांस्ड डिजाइन और फास्ट चार्जिंग के साथ नया अनुभव देने का दावा कर रही हैं। चलिए जानते हैं नवंबर 2025 में कौन-कौन से स्मार्टफोन लॉन्च होंगे।

OnePlus 15

वनप्लस 15 भारत में 13 नवंबर को लॉन्च होगा। चीन में यह फोन 7,300mAh की बड़ी बैटरी और 120W सुपर फ्लैश चार्जिंग के साथ आया था साथ ही फोन में 50W का वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट भी मिलता है।

भारत में जब यह फोन लॉन्च होगा तो इसमें 6.78-इंच 1.5K AMOLED डिस्प्ले है, जो 165Hz रिफ्रेश रेट और 1,800 निट्स ब्राइटनेस के साथ आता है। फोन में Snapdragon 8 Elite Gen 5, 16GB LPDDR5X RAM और 1TB UFS 4.1 स्टोरेज की सुविधा मिल सकती है। कंपनी इसे भारत में ₹60,000 से ₹70,000 की रेंज में लॉन्च कर सकती है।

Lava Agni 4

घरेलू ब्रांड लावा अपने नए Agni 4 के साथ मिड-रेंज सेगमेंट में हलचल मचाने की तैयारी में है। फोन में 6.78-इंच फुल-HD+ डिस्प्ले, 120Hz रिफ्रेश रेट और MediaTek Dimensity 8350 (4nm) चिपसेट मिलने की उम्मीद है। रिपोर्ट्स के अनुसार, इसमें 7,000mAh से ज्यादा की बैटरी और डुअल 50MP कैमरा सेटअप होगा। इसकी संभावित कीमत ₹25,000 के आसपास हो सकती है।

Realme GT 8 Pro

रियलमी का GT 8 Pro भारत में नवंबर के पहले 15 दिनों में लॉन्च हो सकता है। चीन में यह मॉडल 6.79-इंच QHD+ AMOLED स्क्रीन (144Hz रिफ्रेश रेट, 7,000 निट्स ब्राइटनेस) के साथ आया है।

इसमें Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट, 16GB RAM, 1TB स्टोरेज और 120W फास्ट चार्जिंग वाली 7,000mAh बैटरी दी गई है। भारत में इसकी कीमत लगभग ₹60,000 के आसपास रहने की संभावना है।

iQOO 15

26 नवंबर को लॉन्च होने जा रहा iQOO 15 6.85-इंच 2K AMOLED डिस्प्ले, 144Hz रिफ्रेश रेट और Snapdragon 8 Elite Gen 5 SoC के साथ आएगा।

Adreno 840 GPU और 130Hz टच सैंपलिंग रेट इसे गेमिंग के लिए एक बेहतरीन विकल्प बनाते हैं। इसके पिछले मॉडल iQOO 13 की कीमत ₹54,999 थी, इसलिए यह नया वर्जन थोड़ा महंगा हो सकता है।