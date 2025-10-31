Spice Lounge Food Works Share: रेस्टोरेंट सेक्टर की स्मॉल कैप कंपनी, स्पाइस लाउंज फूड वर्क्स लिमिटेड (Spice Lounge Food Works Ltd) के शेयरों में आज 5% का अपर सर्किट लगा है। बीएसई पर शेयर 5 प्रतिशत उछलकर 54.99 रुपये पर स्थिर है।

शेयर आज बीएसई पर 53.50 रुपये पर ट्रेडिंग के लिए खुला था और इसका इंट्राडे हाई 54.99 रुपये है। यह शेयर पिछले 1 हफ्ते में 24 प्रतिशत उछल चुका है और सिर्फ 3 महीने में इसने मल्टीबैगर रिटर्न देते हुए 342 प्रतिशत का रिटर्न दिया है।

3,833.48 करोड़ रुपये के मार्केट कैप वाली कंपनी के शेयर में तेजी के पीछे की वजह Rightfest Hospitality LLP के अधिग्रहण और Blackstone Management LLC में बहुमत हिस्सेदारी खरीदने की योजना को मंजूरी मिलनी है।

दरअसल हाल ही में कंपनी ने अपने फाइलिंग में बताया था कि स्पाइस लाउंज फूड वर्क्स के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने Rightfest Hospitality LLP के अधिग्रहण और Blackstone Management LLC में बहुमत हिस्सेदारी खरीदने की योजना को मंजूरी दी है।

Rightfest Hospitality LLP का अधिग्रहण

कंपनी ने Rightfest Hospitality LLP में 100% हिस्सेदारी खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। Rightfest Hospitality गोवा के SALUD और हैदराबाद के XORA Bar & Kitchen जैसे प्रीमियम लाइफस्टाइल वेंचर्स का संचालन करता है।

कंपनी का कहना है कि इस अधिग्रहण से व्यापार विस्तार और राजस्व वृद्धि के अवसर मिलेंगे, विशेष रूप से नाइटलाइफ और एक्सपीरेंशियल एंटरटेनमेंट के क्षेत्र में, जो मेट्रो शहरों और टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में तेजी से बढ़ रहा है। इस अधिग्रहण को अगले 12 महीनों में पूरा किया जा सकता है।

Blackstone Management LLC में बहुमत हिस्सेदारी खरीदने का विचार

बोर्ड ने Blackstone Management LLC में बहुमत हिस्सेदारी खरीदने के संभावित प्रस्ताव पर भी विचार करने का निर्णय लिया है।

कंपनी के चेयरमैन मोहन बाबू कार्जेला को निवेश की शर्तों पर बातचीत करने और लेन-देन को समाप्त करने का अधिकार दिया गया है।

Spice Lounge Food Works के बारे में

कंपनी की शुरुआत 2019 में भारत में हुई थी। यह एक तेजी से बढ़ती हुई फूड और टेक कंपनी है, जिसकी मौजूदगी भारत, अमेरिका और कनाडा में है।

कंपनी के पास Buffalo Wild Wings, Wing Zone, eTouch और TekSoft जैसे अंतरराष्ट्रीय ब्रांड्स के लिए एक्सक्लूसिव फ्रेंचाइजी राइट्स हैं। इसके अलावा, कंपनी के अपने देसी ब्रांड्स Blaze Kebabs, Xora, Salud और Sunburn भी हैं।

कंपनी के वेबसाइट से मिली जानकारी के मुताबिक कंपनी अपने क्वालिटी और इनोवेशन के जरिए तेजी से ग्लोबल स्तर पर विस्तार कर रही है।