Newsशेयर बाज़ारडॉली खन्ना, आशीष कचोलिया, विजय केडिया और मुकुल अग्रवाल ने Q2 में इन 10 कंपनियों में घटाई हिस्सेदारी

डॉली खन्ना, आशीष कचोलिया, विजय केडिया और मुकुल अग्रवाल ने Q2 में इन 10 कंपनियों में घटाई हिस्सेदारी

ट्रेंडलाइन के ताजा शेयरहोल्डिंग डेटा के अनुसार, आशीष कचोलिया, डॉली खन्ना, मुकुल अग्रवाल और विजय केडिया जैसे दिग्गजों ने कम से कम 10 लिस्टेड कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी घटाई है।

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Oct 31, 2025 13:33 IST

वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही में भारत के कई मशहूर निवेशकों ने अपने पोर्टफोलियो में बड़े बदलाव किए हैं। ट्रेंडलाइन के ताजा शेयरहोल्डिंग डेटा के अनुसार, आशीष कचोलिया, डॉली खन्ना, मुकुल अग्रवाल और विजय केडिया जैसे दिग्गजों ने कम से कम 10 लिस्टेड कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी घटाई है।

प्रसिद्ध निवेशक डॉली खन्ना ने कई कंपनियों में एक्सपोजर कम किया। उनकी Prakash Pipes Ltd में हिस्सेदारी जून तिमाही के 3.2% से घटकर सितंबर तिमाही में 1.7% रह गई। Som Distilleries & Breweries Ltd में उनका निवेश 2.8% से घटकर 2.4% हुआ, जबकि KCP Sugar & Industries Corporation Ltd में उन्होंने मामूली कटौती करते हुए 1.9% से कम करके 1.8% कर दिया है।

छोटे और मिडकैप शेयरों में हाई-कन्विक्शन निवेशों के लिए पहचाने जाने वाले आशीष कचोलिया ने भी अपने कुछ स्टेक घटाए। Dhabriya Polywood Ltd में उनकी हिस्सेदारी 6.7% से घटकर 5.8% पर आई, वहीं Brand Concepts Ltd में उनका निवेश 1.6% से घटकर 1.5% रह गया।

मुकुल अग्रवाल ने भी कम से कम तीन कंपनियों में हिस्सेदारी घटाई। उन्होंने Vasa Denticity Ltd में 2.5% से घटाकर 2.0%, Stanley Lifestyles Ltd में 1.6% से घटाकर 1.2% और Kingfa Science & Technology में 2.5% से घटाकर 2.2% निवेश रखा।

विजय केडिया ने Affordable Robotic & Automation Ltd में अपनी हिस्सेदारी 9.9% से घटाकर 7.4% कर दिया है और  OM Infra Ltd में अपनी हिस्सेदारी 2.5% से घटाकर 2.0% कर दिया है।

सितंबर तिमाही में हुए ये बदलाव दिखाते हैं कि बड़े निवेशक अभी प्रॉफिट बुकिंग और अपने पोर्टफोलियो को रिबैलेंस करने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। आने वाले महीनों में इनके ऐसे कदमों का असर मिड और स्मॉल कैप शेयरों के प्रदर्शन पर दिख सकता है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
