म्यूचुअल फंड SIP में निवेश करते वक्त ना करें ये गलतियां - नहीं तो कम हो जाएगा आपका रिटर्न

SIP Top Mistakes: दुनिया में काफी लंबे समय से पैसों को बचाने का चलन है। हर घर में औरतें - बच्चे थोड़े- थोड़े पैसे जमा करते आए है। महिलाएं कभी चावल के डब्बों में, कभी आटे के डिब्बे में या पुराने बक्सों में पैसों को छिपाती आई है, वहीं बच्चे अपनी छोटी-छोटी गुल्लकों में पैसे बचाते नजर आते है ताकी आगे चलकर ये इन पैसों का अपने भविष्य में इस्तेमाल कर सके।



लेकिन इस डिजिटल युग में अब लोग पैसा बचाने के बजाए उन पैसों को निवेश करना ज्यादा पसंद करते हैं ताकी ज्यादा रिटर्न कमाया जा सके। जब बात निवेश की आती है म्यूचुअल फंड एसआईपी सबसे पॉपुलर ऑप्शन में से एक है।

अगर आप भी एसआईपी के जरिए पैसा म्यूचुअल फंड में लगाते हैं तो यह खबर आपके लिए है। आज हम आपको उन गलतियों के बारे में बताएंगे जो लोग एसआईपी के दौरान करते हैं और इसी वजह से उनका रिटर्न कम हो जाता है।



SIP में निवेश करते वक्त ना करें ये गलतियां



1. म्यूचुअल फंड भी पुरी तरह से शेयर मार्किट पर निर्भर रहता है और शेयर मार्किट में गिरावट के दौरान आपका निवेश घट सकता है लेकिन निवेशक यहां सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि वो अपनी एसआईपीओ या तो बंद कर देते है या फिर स्किप कर देते हैं।

इसके विपरित आपको इस स्थिति में इस मौके का फायदा उठाते हुए अपने निवेश को यदि हो सके तो और बढ़ा देना चाहिए जिससे आपको सस्ती कीमतों पर यूनिट मिल जाएंगी।



2. कुछ लोग SIP में इसलिए निवेश करते है, क्योंकि उन्हें लगता है कि SIP से पैसे कुछ ही महीनों में डबल हो जाएगा, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता। SIP में बड़ा रिटर्न पाने के लिए कुछ सालों तक निवेश करना जरूरी होता है।



3. SIP करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए की आप SIP क्यों कर रहे हैं- जैसे रिटायरमेंट, बच्चों की शिक्षा या घर खरीदने के लिए। अगर आप बिना किसी टारगेट के निवेश कर रहे हैं तो हो सकता है आप गलत स्कीम चुन लें।



4. अगर आपने SIP की हुई है तो आपको उस पर निगरानी रखनी चाहिए। आपको अपने पोर्टफोलियो को हर महीने चेक करना चाहिए। अगर आपके प्लान के अनुसार आपको रिटर्न नहीं मिल रहा है तो आपको उसकी जांच करनी चाहिए और जरूरत पड़ने पर स्कीम में बदलाव भी करना चाहिए।



5. SIP करते वक्त अगर आप सिर्फ पॉपुलैरिटी या पिछले रिटर्न को देखकर म्यूचुअल फंड चुनते है तो ये एक बड़ी गलती है। पिछले रिटर्न या लोकप्रियता को मद्देनजर SIP के म्यूचुअल फंड चुनना जोखिम भरा हो सकता है। सही फंड चुनने के लिए आपको अपने जोखिम लेने की क्षमता का ध्यान रखना चाहिए की आप कितना रिस्क ले सकते हैं।

