वायु प्रदूषण से बचने के लिए चेहरे पर मास्क तो लगा लिया लेकिन आंखो को कैसे बचाएंगे? फॉलो करें ये स्टेप

ज्यादातर लोग अब मास्क लगाकर निकलते हैं ताकि सांस लेने में दिक्कत न हो, लेकिन क्या आपने सोचा है कि आंखों को इस जहरीली हवा से कैसे बचाएं?

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Oct 31, 2025 15:28 IST
AI Generated Image

Delhi Air Pollution: दिल्ली-NCR में प्रदूषण का स्तर इन दिनों आसमान छू रहा है। हवा में धूल, धुआं और जहरीले कणों की इतनी भरमार है कि लोग बाहर निकलने से पहले दो बार सोच रहे हैं। ज्यादातर लोग अब मास्क लगाकर निकलते हैं ताकि सांस लेने में दिक्कत न हो, लेकिन क्या आपने सोचा है कि आंखों को इस जहरीली हवा से कैसे बचाएं?

आंखों पर सबसे ज्यादा असर

डॉक्टरों के मुताबिक, जब हवा में प्रदूषण का स्तर बढ़ता है, तो आंखें सबसे पहले उसका असर झेलती हैं। धूल और स्मॉग के महीन कण आंखों में जाकर जलन, खुजली, लालपन और सूजन पैदा कर सकते हैं। कई लोगों को तो सुबह उठते ही आंखें भारी और चिपकी हुई महसूस होती हैं। अगर लंबे समय तक ऐसे माहौल में रहें, तो ड्राई आई (सूखी आंखों) की समस्या भी बढ़ सकती है।

कैसे करें आंखों की सुरक्षा?

सनग्लास पहनें: जब भी बाहर निकलें, अच्छे UV प्रोटेक्शन वाले चश्मे पहनें। इससे न सिर्फ धूप से बल्कि धूल और स्मॉग के कणों से भी आंखों को बचाव मिलेगा।

आंखों को बार-बार धोएं: घर लौटने के बाद ठंडे या सामान्य पानी से आंखें धोना बहुत जरूरी है। इससे आंखों में जमा धूल के कण निकल जाते हैं।

आई ड्रॉप्स का इस्तेमाल करें: अगर आंखों में जलन या सूखापन महसूस हो, तो डॉक्टर की सलाह से लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स का इस्तेमाल करें।

कॉन्टैक्ट लेंस से बचें: प्रदूषण के दिनों में कॉन्टैक्ट लेंस लगाने से आंखों में इंफेक्शन का खतरा बढ़ जाता है, इसलिए जितना हो सके लेंस की जगह चश्मा पहनें।

घर के अंदर रहें: जब AQI बहुत खराब हो, तो कोशिश करें कि बाहर कम जाएं। कमरे के अंदर एयर प्यूरिफायर का इस्तेमाल करें और खिड़कियां बंद रखें।

बच्चों और बुजुर्गों का रखें खास ध्यान

बच्चों और बुजुर्गों की आंखें प्रदूषण के असर को ज्यादा महसूस करती हैं। उन्हें आंखों में जलन या आंसू आने जैसी शिकायत हो तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं।

Disclaimer: इस आर्टिकल में दी गई जानकारी सामान्य जागरूकता और जानकारी के उद्देश्य से लिखी गई है। यह किसी भी तरह से डॉक्टर या नेत्र विशेषज्ञ की सलाह का विकल्प नहीं है।

Oct 31, 2025