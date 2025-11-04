Swiggy vs Eternal: ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म Bernstein ने शुरू किया कवरेज, चेक करें लेटेस्ट टारगेट प्राइस

Swiggy, Eternal Share Price Target: अंतरराष्ट्रीय ब्रोकरेज फर्म Bernstein ने भारत के तेजी से बदलते फूड डिलीवरी और क्विक कॉमर्स सेक्टर पर अपनी रिपोर्ट जारी करते हुए Swiggy और Eternal पर कवरेज शुरू की है।

ब्रोकरेज ने दोनों कंपनियों पर ‘Outperform’ रेटिंग दी है, जबकि Swiggy को ब्रोकरेज की टॉप पिक घोषित किया गया है। Bernstein ने कहा कि दोनों कंपनियां भारत के उभरते उपभोक्ता रुझानों का फायदा उठाने के लिए बेहतर स्थिति में हैं, खासकर उनकी मजबूत कंज्यूमर एंगेजमेंट और इनोवेशन-ड्रिवन स्ट्रैटेजीज के कारण।

Swiggy और Eternal टारगेट प्राइस

Bernstein ने Eternal का टारगेट प्राइस मार्च 2027 तक के लिए ₹390 का दिया है और Swiggy के लिए ₹570 तय किया है।

ब्रोकरेज की रिपोर्ट के अनुसार, Swiggy और Eternal दोनों के पास लगभग 2-2.5 करोड़ यूनिक डेली एक्टिव यूजर्स हैं। यह पैमाना उन्हें भारत के टॉप 5% कंज्यूमर तक पहुंचने में सक्षम बनाता है - वे ग्राहक जो क्वालिटी और सुविधा के लिए प्रीमियम भुगतान करने को तैयार हैं। Bernstein का मानना है कि यह यूजर बेस भविष्य में लेनदेन की आवृत्ति और वॉलेट शेयर में उल्लेखनीय वृद्धि लाएगा।

रिपोर्ट में कहा गया है कि दोनों कंपनियों के लिए फूड डिलीवरी सेगमेंट एक स्थिर कैश जनरेटर है, भले ही उद्योग की वृद्धि दर 20% से नीचे आ गई हो। Bernstein का मानना है कि तेज डिलीवरी, हेल्दी ऑप्शन और कम ऑर्डर वैल्यू जैसे इनोवेशन वॉल्यूम ग्रोथ और मार्जिन स्थिरता के लिए अहम रहेंगे।

क्विक कॉमर्स सेगमेंट, जिसकी वैल्यू FY30 तक $35 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है, में Swiggy Instamart, Blinkit और Zepto टॉप तीन खिलाड़ी बने रहेंगे। हालांकि, रिपोर्ट के मुताबिक यह 'winner-takes-all मार्केट नहीं होगा' क्योंकि मुनाफा संतुलित रहेगा।

Bernstein ने खासकर Swiggy Instamart के ‘बेहतर रिस्क-रिवार्ड प्रोफाइल’ बताया है और कहा है कि कंपनी प्रॉफिटैबिलिटी की दिशा में री-रेटिंग की संभावना रखती है। इसी कारण ब्रोकरेज ने Swiggy को Eternal से थोड़ा अधिक प्राथमिकता दी है।

दोनों कंपनियां मजबूत कैश भंडार और अतिरिक्त पूंजी जुटाने की क्षमता रखती हैं, जो मार्केट शेयर बचाने और डाइनिंग आउट, इवेंट्स, और B2B लॉजिस्टिक्स जैसे नए क्षेत्रों में विस्तार के लिए महत्वपूर्ण होगी।