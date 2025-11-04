Stock in Focus: 395.95 करोड़ रुपये के मार्केट कैप वाली आईटी सेक्टर की स्मॉल कैप कंपनी, बारट्रॉनिक्स इंडिया लिमिटेड (Bartronics India Ltd) के शेयरों में आज सुबह 11:09 बजे तक बीएसई पर 1.66% या 0.22 रुपये गिरकर 13 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 0.08% या 0.01 रुपये टूटकर 13.29 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

कंपनी ने अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि Bartronics India Limited को Bank of Maharashtra द्वारा Corporate Business Correspondent (CBC) के रूप में नामित किया गया है। इसका मतलब है कि कंपनी अब बैंक के लिए बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट सर्विस देगी। यह कॉन्ट्रैक्ट 5 साल के लिए है।

कॉन्ट्रैक्ट की डिटेल- बैंक द्वारा निर्धारित Performance Bank Guarantee जमा करना। बैंक द्वारा तय सर्विस क्वालिटी और परफॉर्मेंस बेंचमार्क का पालन करना।

कॉन्ट्रैक्ट की अवधि- यह एंपैनलमेंट कॉन्ट्रैक्ट तब से शुरू होगा जब कंपनी एंपैनलमेंट लेटर को स्वीकार करेगी और यह शुरुआत में 5 साल के लिए होगा। आगे इसे Bank of Maharashtra की मर्जी और दोनों पक्षों की सहमति से बढ़ाया जा सकता है।

कॉन्ट्रैक्ट का आकार- यह कॉन्ट्रैक्ट सर्विस आधारित है। पेमेंट का निर्धारण Service Level Agreement (SLA) के अनुसार होगा और यह इस बात पर निर्भर करेगा कि कॉन्ट्रैक्ट अवधि के दौरान कितने बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट लेनदेन किए गए।

हाल ही में किया था बड़ा निवेश

कंपनी ने हाल ही में एक एक्सचेंज फाइलिंग में बताया था कि वो हैदराबाद की Huwel Life Sciences Pvt. Ltd. में ₹50 करोड़ तक के रणनीतिक निवेश करेगी।

Huwel एक उभरती हुई मॉलिक्युलर डायग्नोस्टिक्स कंपनी है जो स्वास्थ्य क्षेत्र में तकनीकी इनोवेशन कर रही है। इस समझौते (MoU) के तहत, BIL कंपनी में 15% इक्विटी हिस्सेदारी खरीदेगा।

यह साझेदारी BIL की बिजनेस स्केलिंग क्षमता और Huwel की तकनीकी इनोवेशन को एक साथ लाकर भारत के स्वास्थ्य लक्ष्यों को तेजी से आगे बढ़ाने में मदद करेगी। साथ ही, BIL को भविष्य में Huwel में अतिरिक्त 15% हिस्सेदारी खरीदने का भी ऑप्शन मिला है।

Huwel Life Sciences ने अब तक 100 से अधिक डायग्नोस्टिक प्रोडक्ट्स विकसित किए हैं, जो टीबी, संक्रामक रोगों, एंटीमाइक्रोबियल रेसिस्टेंस, वायरल बीमारियों, जेनेटिक डिसऑर्डर्स, और कैंसर जैसी बीमारियों से जुड़े हैं।

कोविड-19 महामारी के दौरान Huwel ने बड़े पैमाने पर RT-PCR जांच सॉल्यूशन उपलब्ध कराकर अहम भूमिका निभाई थी। इसके अलावा, कंपनी ने निपाह वायरस और चांदिपुरा वायरस के लिए भी महत्वपूर्ण डायग्नोस्टिक तकनीक विकसित की है।

इस रणनीतिक साझेदारी के तहत, Bartronics India Limited (BIL) को Huwel के साथ मिलकर कारोबार बढ़ाने की पूरी जिम्मेदारी सौंपी गई है। BIL अब बाजार में कंपनी के विस्तार के लिए काम करेगी, तकनीकी सहयोग, डिजिटल पहुंच, और कस्टमाइज्ड एप्लिकेशन, पोर्टल्स व डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को विकसित करेगी।

BIL नए व्यावसायिक अवसरों की पहचान करेगा, साझेदारियों की शुरुआत करेगा, कमर्शियल शर्तों पर बातचीत करेगा और सरकारी, संस्थागत और अंतरराष्ट्रीय ऑर्डर्स प्राप्त करने में अहम भूमिका निभाएगा। यह सब इस तरह से किया जाएगा कि दोनों कंपनियों के दीर्घकालिक हितों और मूल्य की रक्षा हो और उसमें वृद्धि भी हो सके।

