Krishival Foods: प्रीमियम ड्राई फ्रूट्स, मेवे और आइसक्रीम बनाने वाली एफएमसीजी सेक्टर की स्मॉल कैप कंपनी, कृषिवाल फूड्स लिमिटेड (Krishival Foods Ltd) ने बीते सोमवार को बाजार बंद होने के बाद अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में बड़ी जानकारी दी है।

कृषिवाल फूड्स ने दी बड़ी जानकारी

कंपनी ने अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि कृषिवल फूड्स लिमिटेड ने महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले के हलकर्णी इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित एक औद्योगिक संपत्ति खरीदी है और उसका फिजिकल कब्जा ले लिया है।

यह संपत्ति लगभग 8,000 वर्गमीटर जमीन और 1,770.49 वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र में फैली हुई है। इसे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा कराई गई SARFAESI नीलामी के जरिए खरीदा गया है और इसका कब्जा औपचारिक रूप से कंपनी को सौंप दिया गया है।

यह नई संपत्ति कंपनी की पहले से मौजूद 5 एकड़ MIDC जमीन के पास स्थित है और इसका इस्तेमाल भविष्य में नट्स और फूड प्रोसेसिंग बिजनेस के विस्तार के लिए किया जाएगा।

यह जमीन करीब 2 एकड़ क्षेत्र में फैली है और कंपनी की पहले से मौजूद 5 एकड़ MIDC जमीन के ठीक बगल में स्थित है। इस खरीद के बाद, हलकर्णी इंडस्ट्रियल एरिया में कृषिवल फूड्स लिमिटेड (KFL) की कुल जमीन अब लगभग 7 एकड़ हो गई है।

मीडिया रिलीज में दिए गए जानकारी के मुताबिक इस निवेश से कंपनी को बेहतर ऑपरेशनल एफिसिएंसी हासिल करने, बैकवर्ड इंटीग्रेशन को मजबूत करने और अपने पैकेज्ड फूड्स बिजनेस में नए प्रोडक्ट इनोवेशन लाने में मदद मिलेगी।

जल्दी जारी करेगी Q2 FY26 रिजल्ट

एक अन्य फाइलिंग में कंपनी ने बताया कि सितंबर तिमाही (Q2 FY26) के वित्तीय परिणामों को जारी करने के लिए बोर्ड मेंबर्स की बैठक मंंगलवार 11 नवंबर 2025 को होगी।