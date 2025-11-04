scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारइस FMCG कंपनी ने खरीदी नई इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी, बढ़ाएगी फूड प्रोसेसिंग बिजनेस! जल्दी जारी करेगी Q2 FY26 रिजल्ट 

इस FMCG कंपनी ने खरीदी नई इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी, बढ़ाएगी फूड प्रोसेसिंग बिजनेस! जल्दी जारी करेगी Q2 FY26 रिजल्ट 

मीडिया रिलीज में दिए गए जानकारी के मुताबिक इस निवेश से कंपनी को बेहतर ऑपरेशनल एफिसिएंसी हासिल करने, बैकवर्ड इंटीग्रेशन को मजबूत करने और अपने पैकेज्ड फूड्स बिजनेस में नए प्रोडक्ट इनोवेशन लाने में मदद मिलेगी।

Advertisement
Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Nov 4, 2025 10:43 IST

Krishival Foods: प्रीमियम ड्राई फ्रूट्स, मेवे और आइसक्रीम बनाने वाली एफएमसीजी सेक्टर की स्मॉल कैप कंपनी, कृषिवाल फूड्स लिमिटेड (Krishival Foods Ltd) ने बीते सोमवार को बाजार बंद होने के बाद अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में बड़ी जानकारी दी है। 

आज खबर लिखे जानें तक शेयर बीएसई पर सुबह 10:31 बजे तक 0.42% या 2.10 रुपये गिरकर 493.95 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 0.02% या 0.10 रुपये गिरकर 495.60 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

advertisement

कृषिवाल फूड्स ने दी बड़ी जानकारी

कंपनी ने अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि कृषिवल फूड्स लिमिटेड ने महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले के हलकर्णी इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित एक औद्योगिक संपत्ति खरीदी है और उसका फिजिकल कब्जा ले लिया है।

यह संपत्ति लगभग 8,000 वर्गमीटर जमीन और 1,770.49 वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र में फैली हुई है। इसे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा कराई गई SARFAESI नीलामी के जरिए खरीदा गया है और इसका कब्जा औपचारिक रूप से कंपनी को सौंप दिया गया है।

यह नई संपत्ति कंपनी की पहले से मौजूद 5 एकड़ MIDC जमीन के पास स्थित है और इसका इस्तेमाल भविष्य में नट्स और फूड प्रोसेसिंग बिजनेस के विस्तार के लिए किया जाएगा।

यह जमीन करीब 2 एकड़ क्षेत्र में फैली है और कंपनी की पहले से मौजूद 5 एकड़ MIDC जमीन के ठीक बगल में स्थित है। इस खरीद के बाद, हलकर्णी इंडस्ट्रियल एरिया में कृषिवल फूड्स लिमिटेड (KFL) की कुल जमीन अब लगभग 7 एकड़ हो गई है।

मीडिया रिलीज में दिए गए जानकारी के मुताबिक इस निवेश से कंपनी को बेहतर ऑपरेशनल एफिसिएंसी हासिल करने, बैकवर्ड इंटीग्रेशन को मजबूत करने और अपने पैकेज्ड फूड्स बिजनेस में नए प्रोडक्ट इनोवेशन लाने में मदद मिलेगी।

जल्दी जारी करेगी Q2 FY26 रिजल्ट 

एक अन्य फाइलिंग में कंपनी ने बताया कि सितंबर तिमाही (Q2 FY26) के वित्तीय परिणामों को जारी करने के लिए बोर्ड मेंबर्स की बैठक मंंगलवार 11 नवंबर 2025 को होगी। 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Gaurav
Published On:
Nov 4, 2025