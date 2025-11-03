NFO Alert: एलआईसी ने लॉन्च किया नया म्यूचुअल फंड स्कीम! इस दिन खुलेगा एनएफओ, सिर्फ ₹100 से कर सकेंगे डेली SIP

scorecardresearch
Newsम्यूचुअल फंडNFO Alert: एलआईसी ने लॉन्च किया नया म्यूचुअल फंड स्कीम! इस दिन खुलेगा एनएफओ, सिर्फ ₹100 से कर सकेंगे डेली SIP

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Nov 3, 2025 16:00 IST

LIC Mutual Fund NFO: एलआईसी म्यूचुअल फंड ने भारत की तेजी से बढ़ती कंजम्पशन स्टोरी पर दांव लगाते हुए अपनी नई थीमैटिक इक्विटी स्कीम ‘LIC MF Consumption Fund’ को लॉन्च किया है। यह फंड निवेशकों को मात्र ₹100 की डेली SIP के साथ निवेश की सुविधा देता है, जिसका मकसद लॉन्ग टर्म में पैसा जुटाना है। 

LIC MF Consumption Fund का न्यू फंड ऑफर (NFO) आगामी 14 नवंबर से खुलने जा रहा है जिसे निवेशक 25 नवंबर तक सब्सक्राइब कर सकेंगे। फंड का लक्ष्य उन कंपनियों में निवेश करना है जो भारत की बढ़ती घरेलू खपत से प्रॉफिट कमाती हैं।

फंड की निवेश रणनीति:

  • 80-100% निवेश खपत-सम्बंधित इक्विटीज और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में किया जाएगा।
  • 20% तक निवेश अन्य क्षेत्रों या थीम के बाहर की कंपनियों में हो सकता है।
  • पोर्टफोलियो को लार्ज, मिड और स्मॉल-कैप स्टॉक्स में डायवरसिफाइ किया जाएगा। 
  • इस फंड का बेंचमार्क इंडेक्स Nifty India Consumption TRI है। 

निवेश ऑप्शन

NFO में आप न्यूनतम लंपसम (LumpSum) निवेश ₹5,000 का करना होगा। अगर एसआईपी की बात करें तो इसमें डेली SIP ₹100 से, मंथली SIP ₹200 से और क्वार्टरली SIP ₹1,000 से शुरू किया जा सकता है।

एग्जिट लोड के नियम के अनुसार, पहले 90 दिनों में कुल यूनिट्स का 12% तक रिडीम करने पर कोई लोड नहीं लगेगा, जबकि 12% से अधिक रिडेम्प्शन पर 1% एग्जिट लोड लागू होगा। 90 दिन बाद रिडेम्प्शन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा।

एलआईसी म्यूचुअल फंड ने कहा कि यह लॉन्च भारत में बदलते उपभोग के ट्रेंड के हिसाब से सही समय पर लिया गया कदम है। कंपनी का मानना है कि बढ़ती आय, शहरों का विस्तार, डिजिटल अपनापन और युवा आबादी देश में खपत से जुड़ी ग्रोथ को और बढ़ावा देंगे। यही वजह है कि यह फंड इस थीम पर आधारित एक लंबी अवधि का निवेश अवसर देगा।

Disclaimer: म्यूचुअल फंड्स निवेश बाज़ार जोखिमों के अधीन है। ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Gaurav
Published On:
Nov 3, 2025