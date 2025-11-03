scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारस्टॉक स्प्लिट के बाद से लगातार दौड़ा रहा ये केमिकल स्टॉक! आज भी लगाई 15% की छलांग - आपके पोर्टफोलियो में है?

स्टॉक स्प्लिट के बाद से लगातार दौड़ा रहा ये केमिकल स्टॉक! आज भी लगाई 15% की छलांग - आपके पोर्टफोलियो में है?

कंपनी 2 रुपये के फेस वैल्यू वाले 1 इक्विटी शेयर को 1 रुपये के फेस वैल्यू वाले 2 इक्विटी शेयरों में तोड़ेगी। स्टॉक स्प्लिट की रिकॉर्ड डेट 31 अक्टूबर थी जो अब पूरी हो चुकी है।

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Nov 3, 2025 14:59 IST

Fineotex Chemical Share: केमिकल सेक्टर की स्मॉल कैप कंपनी, फाइनोटेक्स केमिकल लिमिटेड (Fineotex Chemical Ltd) के शेयर में आज 15% की तेजी देखने को मिली है।

कंपनी का शेयर दोपहर 2:45 बजे तक एनएसई पर 11.97% या 3.57 रुपये चढ़कर 33.40 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं बीएसई पर स्टॉक 11.21% या 3.34 रुपये चढ़कर 33.14 रुपये पर ट्रेड कर रहा था। आज कंपनी ने बोनस शेयर के अलॉटमेंट के बारे में जानकारी दी है। 

स्टॉक स्प्लिट के बाद से भाग रहा है शेयर

जब से शेयर में स्टॉक स्प्लिट हुआ है तब से स्टॉक में ताबड़तोड़ तेजी देखने को मिल रही है। हाल ही में कंपनी ने अपने फाइलिंग में बताया कि वो 1:2 के रेश्यो में स्टॉक स्प्लिट करेगी। इसका मतलब कंपनी 2 रुपये के फेस वैल्यू वाले 1 इक्विटी शेयर को 1 रुपये के फेस वैल्यू वाले 2 इक्विटी शेयरों में तोड़ेगी। स्टॉक स्प्लिट की रिकॉर्ड डेट 31 अक्टूबर थी जो अब पूरी हो चुकी है।

Fineotex Chemical Bonus Share Allotment

कुछ ही दिनों पहले कंपनी ने अपने फाइलिंग में बताया था कि वो 4:1 के रेश्यो में बोनस शेयर देगी। इसका मतलब कंपनी हर 1 रुपये के फेस वैल्यू वाले मौजूदा 1 इक्विटी शेयर के बदले 1 रुपये के फेस वैल्यू वाले 4 इक्विटी शेयर फ्री में बोनस के तौर पर देगी।

अब कंपनी ने आज बोनस शेयर के अलॉटमेंट के बाद आज अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने एक सर्कुलेशन रेजोल्यूशन के माध्यम से निर्णय लिया कि कंपनी ने 91,66,00,720 बोनस इक्विटी शेयर जारी किए हैं।

Fineotex Chemical के बारे में

यह एक भारतीय कंपनी है जो केमिकल और पेंट, टेक्सटाइल और कोटिंग उद्योगों के लिए स्पेशलिटी केमिकल्स बनाती है। कंपनी के प्रोडक्ट्स में फिनिशिंग एजेंट्स, कोटिंग एडिटिव्स और टेक्सटाइल केमिकल्स शामिल हैं, जो फैशन, पेंट और इंडस्ट्रियल सेक्टर में इस्तेमाल होते हैं।

कंपनी का ध्यान नए और टिकाऊ केमिकल्स बनाने पर है ताकि उद्योगों को बेहतर क्वालिटी और कम पर्यावरणीय प्रभाव वाला सॉल्यूशन मिल सके।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Nov 3, 2025