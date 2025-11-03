Samsung Galaxy S26 series: सैमसंग की अगली फ्लैगशिप स्मार्टफोन सीरीज Galaxy S26 अब 25 फरवरी 2026 को लॉन्च होगी। कोरियाई मीडिया मनी टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, इस बार कंपनी अपना लॉन्च इवेंट सैन फ्रांसिस्को में करेगी। ये तारीख पहले की उम्मीद से लगभग एक महीने लेट है। आखिरी बार सैमसंग ने S23 सीरीज को 2023 में इसी शहर में लॉन्च किया था।

सोर्स की जानकारी के अनुसार, ये बदलाव सैमसंग के प्रोडक्ट लाइनअप में आखिरी मिनट के एडजस्टमेंट की वजह से हुआ है। पहले उम्मीद थी कि S26 में Edge वेरिएंट आएगा और बेस मॉडल को ‘Pro’ ब्रांडिंग दी जाएगी। लेकिन हाल की लीक रिपोर्ट्स से पता चला कि S25 Edge की बिक्री कमजोर रहने की वजह से सैमसंग ने Edge मॉडल को पूरी तरह खत्म कर दिया है। अब कंपनी केवल तीन वेरिएंट लॉन्च करेगी - बेस S26, S26 Plus और S26 Ultra. रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी ने ‘Pro’ नाम भी हटा दिया है।

सैमसंग के सैन फ्रांसिस्को में लॉन्च इवेंट के पीछे की रणनीति इस बार उनके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) फोकस को हाइलाइट करना बताया जा रहा है। ये शहर अब ग्लोबल AI हब बन चुका है, जहां OpenAI और Perplexity जैसी टॉप कंपनियां हैं।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, S26 सीरीज में सैमसंग कैमरा और AI फीचर्स को और बेहतर बनाएगा। S26 Ultra में सर्कल डिजाइन और नए कलर ऑप्शन मिलने की उम्मीद है, जिसमें iPhone 17 Pro के 'Cosmic Orange' जैसा शेड भी शामिल हो सकता है।

प्रोसेसर की बात करें तो, S26 सीरीज के कुछ वेरिएंट्स में नया Exynos 2600 चिपसेट और अन्य वेरिएंट्स में Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 दिया जाएगा। सैमसंग का दावा है कि 2nm प्रोसेस पर आधारित Exynos 2600 का NPU प्रदर्शन Apple A19 Pro से छह गुना बेहतर है, जिससे AI प्रोसेसिंग में बढ़त मिलेगी। हालांकि शुरुआती बेंचमार्क नतीजों के मुताबिक Snapdragon चिपसेट अभी थोड़ा आगे है।