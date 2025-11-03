scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ार6 नवंबर को बड़ा ऐलान कर सकती है ये स्मॉल कैप एनबीएफसी कंपनी - दी ये बड़ी जानकारी, Details

6 नवंबर को बड़ा ऐलान कर सकती है ये स्मॉल कैप एनबीएफसी कंपनी - दी ये बड़ी जानकारी, Details

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Nov 3, 2025 12:48 IST

Penny NBFC Stock: सोमवार को शेयर बाजार में जारी तेज उतार-चढ़ाव के बीच, 3,419.93 करोड़ रुपये के मार्केट कैप वाली स्मॉल कैप एनबीएफसी कंपनी, पैसालो डिजिटल लिमिटेड (Paisalo Digital Ltd) का शेयर निवेशकों के रडार पर है।

दरअसल कंपनी ने बीते रविवार 2 नवंबर को अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में बताया की कंपनी के बोर्ड मेंबर्स की ऑपरेशन्स और फाइनेंस कमेटी की बैठक 6 नवंबर 2025 को आयोजित की जाएगी। इस बैठक में प्राइवेट प्लेसमेंट के माध्यम से नॉन-कन्वर्टिबल डिबेंचर्स (NCDs) जारी करने के प्रस्ताव पर विचार और मंजूरी दी जाएगी।

खबर लिखे जानें तक कंपनी का शेयर दोपहर 12:39 बजे तक बीएसई पर 0.37% या 0.14 रुपये गिरकर 37.91 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 0.11% या 0.04 रुपये चढ़कर 37.93 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

हाल ही में कंपनी ने जारी की थी 2 नई डिबेंचर सीरीज

पैसालो डिजिटल ने हाल ही में अपने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया था कि 30 अक्टूबर 2025 को हुई अपनी ऑपरेशंस और फाइनेंस कमेटी की बैठक में 2 नई डिबेंचर सीरीज जारी करने की मंजूरी दी गई है। 

पहली सीरीज में कंपनी 8.45% ब्याज दर वाले नॉन-कन्वर्टिबल डिबेंचर (NCDs) जारी करेगी। ये डिबेंचर प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए EBP प्लेटफॉर्म पर बेचे जाएंगे। कुल 7,500 डिबेंचर जारी होंगे, जिनमें से हर एक की कीमत ₹1 लाख होगी।

इस तरह कंपनी कुल ₹75 करोड़ तक जुटाएगी। इसमें ₹25 करोड़ का बेस इश्यू और ₹50 करोड़ तक का ग्रीन शू ऑप्शन शामिल है, यानी अगर निवेशकों की मांग ज्यादा रही तो कंपनी ₹50 करोड़ तक अतिरिक्त राशि जुटा सकती है।

ये डिबेंचर BSE (Bombay Stock Exchange) पर लिस्ट होंगे और इनकी अवधि 2 साल की होगी। डिबेंचर की अलॉटमेंट की संभावित तारीख 6 नवंबर 2025 है, और दो साल पूरे होने पर इनका भुगतान यानी रिडेम्प्शन किया जाएगा। निवेशकों को 8.45% सालाना ब्याज मिलेगा, जो हर साल एक बार दिया जाएगा। ये डिबेंचर अनसिक्योर्ड हैं, यानी इनके लिए कंपनी ने कोई संपत्ति गिरवी नहीं रखी है।

दूसरी सीरीज में कंपनी 8.50% ब्याज दर वाले नॉन-कन्वर्टिबल डिबेंचर जारी करेगी। यह भी EBP प्लेटफॉर्म के जरिए प्राइवेट प्लेसमेंट से बेचे जाएंगे। इस सीरीज में भी 7,500 डिबेंचर होंगे, हर एक ₹1 लाख का, जिससे कुल ₹75 करोड़ की राशि जुटाई जाएगी।

इसमें भी ₹25 करोड़ का बेस इश्यू और ₹50 करोड़ तक का ग्रीन शू ऑप्शन रखा गया है। ये डिबेंचर भी BSE पर लिस्ट होंगे और इनकी अवधि 3 साल की होगी।

इनका अलॉटमेंट भी 6 नवंबर 2025 को प्रस्तावित है। तीन साल पूरे होने पर इनकी राशि वापस मिलेगी। निवेशकों को 8.50% सालाना ब्याज मिलेगा, जो हर साल एक बार दिया जाएगा। ये डिबेंचर भी अनसिक्योर्ड हैं।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Gaurav
Published On:
Nov 3, 2025