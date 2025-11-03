YTD में 1393% का मल्टीबैगर रिटर्न! सिगरेट बनाने वाली ये कंपनी जल्द दे सकती है डिविडेंड - शेयर 170 रुपये से कम
कंपनी ने बीते शुक्रवार को एक एक्सचेंज फाइलिंग में सितंबर तिमाही (Q2FY26) के वित्तीय नतीजों और अंतरिम डिविडेंड के बारे में जानकारी दी है जिसके कारण आज स्टॉक में यह तेजी दर्ज की जा रही है।
Elitecon International Share: सिगरेट और तंबाकू प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी, एलीटकॉन इंटरनेशनल (Elitecon International Ltd) के शेयर में आज शानदार तेजी देखने को मिल रही है। खबर लिखे जानें तक शेयर सुबह 11:01 बजे तक स्टॉक 4.17% या 6.20 रुपये चढ़कर 154.90 रुपये पर कारोबार कर रहा था।
यह शेयर साल 2025 में अभी तक यानी YTD आधार पर 1393% चढ़कर निवेशकों को मालामाल कर चुका है। अब कंपनी ने बीते शुक्रवार को एक एक्सचेंज फाइलिंग में सितंबर तिमाही (Q2FY26) के वित्तीय नतीजों और अंतरिम डिविडेंड के बारे में जानकारी दी है जिसके कारण आज स्टॉक में यह तेजी दर्ज की जा रही है।
Elitecon International Q2FY26 Results
कंपनी ने अपने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि कंपनी का बोर्ड 5 नवंबर 2025 को सितंबर तिमाही (Q2FY26) के वित्तीय नतीजों को जारी करने के लिए बैठक करेगा।
Elitecon International Dividend
इसके साथ-साथ ही साथ कंपनी ने बताया कि बोर्ड मेंबर्स वित्त वर्ष 2025-26 के लिए अंतरिम डिविडेंड की घोषणा के प्रस्ताव पर भी चर्चा करेंगे। इसके लिए रिकॉर्ड डेट भी मीटिंग में ही तय किया जाएगा।
Elitecon International Q1 FY26 Results
एलाइटकॉन इंटरनेशनल ने पिछली तिमाही में मजबूत नतीजे पेश किए थे। जून 2025 तिमाही में कंपनी का PAT ₹72.08 करोड़ रहा, जो मार्च तिमाही के ₹42.97 करोड़ की तुलना में 67% अधिक था। राजस्व भी 67% बढ़कर ₹524.87 करोड़ रहा, जो पिछली तिमाही में ₹313.16 करोड़ था। कंपनी की आय का सबसे बड़ा हिस्सा तंबाकू उत्पादों से आया, जिसने ₹326.09 करोड़ का योगदान दिया, जबकि एग्री-प्रोडक्ट्स से ₹198.77 करोड़ की आय हुई।
YTD में 1393% का मल्टीबैगर रिटर्न
BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 4 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है तो वहीं पिछले 1 महीने में11 प्रतिशत से ज्यादा टूटा है।
इस शेयर ने निवेशकों को पिछले 3 महीने में 23 प्रतिशत गिरा है तो वहीं पिछले 6 महीने में शेयर ने 361 प्रतिशत से ज्यादा रिटर्न दिया है।
साल 2025 में अब तक शेयर ने YTD में 1393 प्रतिशत का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। इसके अलावा सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में 3188% चढ़ा है।