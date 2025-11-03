Stock in Focus: स्टॉक ब्रोकिंग फर्म, एलकेपी सिक्योरिटीज लिमिटेड (LKP Securities Ltd) का शेयर आज निवेशकों के रडार पर है। दरअसल 31 अक्टूबर को कंपनी ने अपने एक्सचेंज फाइलिंग में सितंबर तिमाही (Q2 FY25) के नतीजों को जारी किया है जिसके बाद आज फिलहाल सुबह 10:43 बजे तक कंपनी का शेयर बीएसई पर 3.01% या 0.58 रुपये गिरकर 18.71 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

advertisement

LKP Securities Q2 FY26 Results

कंपनी ने अपने फाइलिंग में बताया कि Q2FY26 में कंपनी का नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 40.76% घटकर ₹2.66 करोड़ रह गया। पिछले साल की समान तिमाही में कंपनी ने ₹4.49 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज किया था। वहीं, बिक्री में भी 20.89% की गिरावट दर्ज हुई और यह ₹33.98 करोड़ से घटकर ₹26.88 करोड़ रही।

31 अक्टूबर 2025 को हुई बोर्ड बैठक में कंपनी ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में दो नए नाम जोड़े। बोर्ड ने विनीत सुचांती और दारा जे. कल्याणीवाला को अतिरिक्त निदेशक (गैर-कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक) के रूप में पांच साल के कार्यकाल के लिए नियुक्त किया है।

कंपनी ने अपने स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में कहा कि इन नियुक्तियों को कंपनी के सदस्यों की मंजूरी प्राप्त होने के बाद प्रभावी किया जाएगा।

सब्सिडियरी कंपनी में किया निवेश

एलकेपी सिक्योरिटीज ने यह भी बताया कि उसने अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी LKP IFSC प्राइवेट लिमिटेड के राइट्स इश्यू में ₹50 लाख का अतिरिक्त निवेश किया है।

कंपनी ने ₹10 प्रति इक्विटी शेयर के फेस वैल्यू पर 5,00,000 इक्विटी शेयर लेकर अपनी 100% हिस्सेदारी बरकरार रखी। कंपनी का कहना है कि यह पूंजी बढ़ाने का फैसला उसकी GIFT सिटी में स्थित सहायक कंपनी के व्यापार को बढ़ाने और उसकी वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के लिए एक रणनीतिक कदम है।