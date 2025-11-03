MIC Electronics Share: पांच साल में 5000% से ज्यादा रिटर्न देने वाली कंपनी, एमआईसी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (MIC Electronics Ltd) ने हाल ही में अपने दो एक्सचेंज फाइलिंग में बड़ी जानकारी दी है।

खबर लिखे जानें तक शेयर आज एनएसई पर सुबह 11:25 बजे तक 0.28% या 0.15 रुपये चढ़कर 53.12 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं बीएसई पर स्टॉक 0.25% या 0.13 रुपये की तेजी के साथ 53.14 रुपये पर कारोबार कर रहा था। फिलहाल कंपनी का मार्केट कैप 1,280.74 करोड़ रुपये है और शेयर ने पांच साल में 5322% का रिटर्न दिया है।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

कंपनी ने दी 2 बड़ी जानकारी

पहली जानकारी- कंपनी ने 2 नवंबर को जारी किए गए अपने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि कंपनी के बोर्ड मेंबर्स की बैठक बुधवार, 5 नवंबर 2025 को होगी जिसमें फंड जुटाने के प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा। कंपनी ने बताया कि यह फंड रेजिंग Qualified Institutions Placement (QIP), Foreign Currency Convertible Bonds (FCCBs) या अन्य अनुमत तरीकों से, एक या एक से अधिक चरणों में, पात्र निवेशकों से जुटाया जा सकता है।

दूसरी जानकारी- 1 नवंबर के एक्सचेंज फाइलिंग से मिला जानकारी के मुताबिक कंपनी ने अपनी बैंक लोन सुविधाओं के लिए Brickwork Ratings से क्रेडिट रेटिंग प्राप्त की है। इसके तहत कंपनी को Fund Based - Term Loan, Cash Credit के लिए BWR BB /Stable Assignment रेटिंग मिली है और Non-Fund Based - Bank Guarantee के लिए BWR A4 + Assignment रेटिंग मिली है।

MIC Electronics Q2 FY26 Results

कंपनी ने सितंबर 2025 की तिमाही (Q2 FY26) में अच्छा प्रदर्शन किया है। इस तिमाही में कंपनी की बिक्री ₹37.89 करोड़ रही, जो पिछले साल की इसी तिमाही (सितंबर 2024) में ₹27.46 करोड़ थी। यानी बिक्री में करीब 38% की बढ़ोतरी हुई है।

सितंबर 2025 को खत्म हुई तिमाही में कंपनी की कुल इनकम ₹38.42 करोड़ रही, जो कि जून 2025 में ₹11.75 करोड़ थी। इसमें भी बड़ा इजाफा देखने को मिला। कंपनी ने इस तिमाही में ₹2.17 करोड़ का मुनाफा कमाया, जबकि पिछली तिमाही (जून 2025) में मुनाफा ₹1.67 करोड़ था।