Stock in Focus: केल्टन टेक सॉल्यूशंस लिमिटेड (Kellton Tech Solutions Ltd) के शेयरों में आज 2.5 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिल रही है। दोपहर 12:18 बजे तक शेयर बीएसई पर 2.77% या 0.61 रुपये गिरकर 21.41 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 2.73% या 0.60 रुपये टूटकर 21.39 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

बीते 1 नवंबर को कंपनी ने अपने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि उसके बोर्ड मेंबर्स ने $40 मिलियन (लगभग ₹334 करोड़) तक के फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड्स (FCCBs) जारी करने की मंज़ूरी दे दी है।

इससे पहले दी थी ये जानकारी

कंपनी ने हाल ही में अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (UNFPA) ने केल्टन टेक को दुनिया पर असर डालने वाले नेक्स्ट जनरेशन के एआई सॉल्यूशंस बनाने के लिए चुना है।

इसके तहत केल्टन, Generative AI पर आधारित ऐसे ऐप्लिकेशन डिजाइन और डेवलप करेगा जो UNFPA के दुनियाभर के कार्यक्रमों में डिजिटल इनोवेशन और लोगों पर केंद्रित बदलाव को और मजबूत बना सके।

Kellton के CEO करणजीत सिंह ने कहा कि UNFPA के साथ हमारी साझेदारी ये दिखाती है कि इनोवेशन के जरिए हम दुनिया भर में इंसानियत और असर दोनों फैला सकते हैं।

Kellton Tech Solutions के बारे में

कंपनी दुनियाभर में AI और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के काम में आगे है। कंपनी का हेडक्वाटर हैदराबाद में है और इसके 1,800 से ज्यादा कर्मचारी अमेरिका, यूरोप और एशिया-पैसिफिक के अलग-अलग ऑफिस और डिलीवरी सेंटर्स में काम करते हैं।

कंपनी अलग-अलग इंडस्ट्रीज के क्लाइंट्स के साथ काम करती है जैसे बैंकिंग, मैन्युफैक्चरिंग, होटल, रिटेल, हेल्थकेयर, एनर्जी और सरकारी सेक्टर।

कंपनी को AI (Agentic AI), पुराने सिस्टम को मॉडर्न बनाने, क्लाउड टेक्नोलॉजी, डेटा और एनालिटिक्स, IoT और ऑटोमेशन जैसे कामों में गहरी समझ है।