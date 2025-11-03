Penny Stock: 1,575.42 करोड़ रुपये के मार्केट कैप वाली स्मॉल कैप कंपनी, एचएमए एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड (HMA Agro Industries Ltd) ने हाल ही में अपने एक्सचेंज फाइलिंग के जरिए बताया कि कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक 1 नवंबर 2025 को हुई थी जिसमें एक्सपोर्ट क्रेडिट लिमिट / वर्किंग कैपिटल सुविधा की मंजूरी और एचडीएफसी बैंक से कमर्शियल कार्ड प्रोग्राम की मंजूरी दी गई है।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

दोपहर 12:05 बजे तक शेयर एनएसई पर 0.41% या 0.13 रुपये चढ़कर 31.55 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं बीएसई पर स्टॉक 0.19% या 0.06 रुपये गिरकर 31.47 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

एक्सपोर्ट क्रेडिट लिमिट / वर्किंग कैपिटल सुविधा की मंजूरी

कंपनी ने अपने फाइलिंग में बताया कि कंपनी के बोर्ड मेंबर्स ने कैनरा बैंक से लगभग ₹70 करोड़ की एक्सपोर्ट क्रेडिट लिमिट और वर्किंग कैपिटल सुविधाएं लेने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इन सुविधाओं में Export Packing Credit (EPC), Foreign Bills Discounting (FBD), Credit Exposure Limit (CEL) और बैंक के साथ आपसी सहमति से तय अन्य सुविधाएं शामिल हो सकती हैं।

एचडीएफसी बैंक से कमर्शियल कार्ड प्रोग्राम की मंजूरी

बोर्ड ने एचडीएफसी बैंक से कमर्शियल कार्ड प्रोग्राम लेने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी, जिसके तहत बैंक कंपनी के नाम पर ₹1 करोड़ की कुल सीमा (क्रेडिट लिमिट) देगा।

HMA Agro Industries के बारे में

एचएमए एग्रो इंडस्ट्रीज भारत की एक जानी-मानी मांस और कृषि उत्पाद निर्यात करने वाली कंपनी है, जिसकी शुरुआत 2008 में हुई थी। कंपनी अपने उत्पाद 'Black Gold', 'Kamil', 'Fresh Gold' और 'Green Gold' जैसे ब्रांड नामों के तहत बेचती है।

HMA Agro मुख्य रूप से फ्रोजन बफेलो मीट का उत्पादन और निर्यात करती है, लेकिन इसके अलावा यह बासमती चावल, मछली, फल-सब्जियां और पेट फूड्स जैसे अन्य कृषि प्रोडक्ट भी हैं।

कंपनी के पास पंजाब, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में अत्याधुनिक प्रोसेसिंग प्लांट हैं, और यह मीडिल इस्ट, मलेशिया, मिस्र जैसे कई देशों में निर्यात करती है।

वित्तीय रूप से देखा जाए तो HMA Agro ने FY25 में करीब ₹5133 करोड़ का राजस्व हासिल किया, और नेट प्रॉफिट ₹8.77 करोड़ के आसपास रहा। हालांकि कुछ समय पहले कंपनी को अपने अलिगढ़ प्लांट को अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा था, लेकिन अब यह दोबारा सुचारु रूप से काम कर रहा है। कंपनी ने जून 2023 में करीब ₹480 करोड़ का IPO भी लॉन्च किया था।