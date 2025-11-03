Spice Lounge Food Share: स्पाइस लाउंज फूड वर्क्स लिमिटेड (Spice Lounge Food Works Ltd) के शेयरों में ने आज अपना फ्रेश 52 Week High बनाया है। शेयर में आज 5 प्रतिशत की तेजी देखने को मिल रही है। रेस्टोरेंट सेक्टर की इस स्मॉल कैप कंपनी के शेयरों में पिछले 5 दिन से लगातार अपर सर्किट लग रहा है।

खबर लिखे जानें तक शेयर बीएसई पर दोपहर 1:13 बजे तक 2.89% या 1.59 रुपये चढ़कर 56.58 रुपये पर कारोबार कर रहा था। कंपनी ने आज अपना इंट्राडे हाई 57.73 रुपये को टच किया है जो इसका एक साल का उच्चतम स्तर भी है।

BSE Analytics के मुताबिक पिछले 1 हफ्ते में शेयर 27 प्रतिशत से अधिक और पिछले 1 महीने में सिर्फ 47 प्रतिशत से ज्यादा चढ़ चुका है। वहीं पिछले 6 महीने में स्टॉक 342 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में 1095 प्रतिशत से अधिक, पिछले 2 साल में 919 प्रतिशत से अधिक और पिछले 5 साल में 4834 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।

शेयर में लगाातर क्यों है तेजी?

दरअसल हाल ही में कंपनी ने अपने फाइलिंग में बताया था कि स्पाइस लाउंज फूड वर्क्स के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने Rightfest Hospitality LLP के अधिग्रहण और Blackstone Management LLC में बहुमत हिस्सेदारी खरीदने की योजना को मंजूरी दी है।

Rightfest Hospitality LLP का अधिग्रहण

कंपनी ने Rightfest Hospitality LLP में 100% हिस्सेदारी खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। Rightfest Hospitality गोवा के SALUD और हैदराबाद के XORA Bar & Kitchen जैसे प्रीमियम लाइफस्टाइल वेंचर्स का संचालन करता है।

कंपनी का कहना है कि इस अधिग्रहण से व्यापार विस्तार और राजस्व वृद्धि के अवसर मिलेंगे, विशेष रूप से नाइटलाइफ और एक्सपीरेंशियल एंटरटेनमेंट के क्षेत्र में, जो मेट्रो शहरों और टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में तेजी से बढ़ रहा है। इस अधिग्रहण को अगले 12 महीनों में पूरा किया जा सकता है।

Blackstone Management LLC में बहुमत हिस्सेदारी खरीदने का विचार

बोर्ड ने Blackstone Management LLC में बहुमत हिस्सेदारी खरीदने के संभावित प्रस्ताव पर भी विचार करने का निर्णय लिया है।

कंपनी के चेयरमैन मोहन बाबू कार्जेला को निवेश की शर्तों पर बातचीत करने और लेन-देन को समाप्त करने का अधिकार दिया गया है।