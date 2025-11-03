scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ार₹20 से कम वाले पेनी स्टॉक में 18% की रैली! इन दो कारणों से दौड़ा ये 'छोटू' स्टॉक

₹20 से कम वाले पेनी स्टॉक में 18% की रैली! इन दो कारणों से दौड़ा ये 'छोटू' स्टॉक

शेयर में तेजी के पीछे 2 वजह है। कंपनी का शेयर दोपहर 1:26 बजे तक एनएसई पर 9.43% या 1.52 रुपये चढ़कर 17.64 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं बीएसई पर स्टॉक 5.59% या 0.92 रुपये की तेजी के साथ 17.38 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Nov 3, 2025 13:49 IST

Penny Stock: सोमवार को शेयर बाजार में रहे सापाट कारोबार में इंवेस्टमेंट सेक्टर की कंपनी, बीएलबी लिमिटेड (BLB Ltd) के शेयर में जोरदार तेजी देखने को मिल रही है। स्टॉक में आज 18% की तेजी दर्ज की गई है।

कंपनी का शेयर दोपहर 1:26 बजे तक एनएसई पर 9.43% या 1.52 रुपये चढ़कर 17.64 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं बीएसई पर स्टॉक 5.59% या 0.92 रुपये की तेजी के साथ 17.38 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

क्यों है स्टॉक में तेजी?

शेयर में तेजी के पीछे 2 वजह है। पहला- मजबूत Q2 रिजल्ट और दूसरा - नई सब्सिडियरी कंपनी बनाना।

दरअसल कंपनी ने बीते शनिवार 1 नवंबर को अपने एक्सचेंज फाइलिंग में Q2 FY26 के वित्तीय नतीजों को जारी करने के साथ-साथ यह भी बताया कि, कंपनी नई और पूरी तरह से स्वामित्व वाली सहायक कंपनी बनाने का प्रस्ताव रख रही है।

इस सब्सिडियरी कंपनी का काम जायदाद और रियल एस्टेट बिजनेस करना होगा, जैसे कि खरीद-फरोख्त, निर्माण और अन्य संबंधित गतिविधियां। इसे बनाने से पहले कंपनी को जरूरत पड़ने पर कानूनी और नियामक अधिकारियों की अनुमति या सूचना देनी होगी।

इस सहायक कंपनी को बनाने का मकसद यह है कि कंपनी अपने व्यवसाय को और अधिक विविध और मजबूत बनाए। यह कदम कंपनी को अलग-अलग क्षेत्रों में काम करने और अपने व्यापार को फैलाने में मदद करेगा।

कंपनी ने बताया कि नई सब्सिडियरी कंपनी के इनिशियल पेड अप शेयर कैपिटल का 100% सब्सक्रिप्शन कैश में किया जाएगा, जिसकी कुल राशि ₹9,00,00,000 (9 करोड़) रुपये है।

BLB Ltd Q2 FY26 Results

BLB लिमिटेड के तिमाही नतीजों की बात करें तो, कंपनी की स्टैंडअलोन ऑपरेशन से रेवेन्यू Q2 FY25 की तुलना में 98.19% बढ़कर ₹170.90 करोड़ से ₹338.70 करोड़ हो गया है, जबकि Q1 FY26 की तुलना में यह 500.32% की बढ़ोतरी दर्शाता है, जो ₹56.42 करोड़ था।

Q2 FY26 में कंपनी का स्टैंडअलोन नेट प्रॉफिट पिछले साल की इसी तिमाही की तुलना में 189.64% बढ़कर ₹3.09 करोड़ से ₹8.95 करोड़ हो गया। हालांकि, Q1 FY26 के मुकाबले नेट प्रॉफिट में 22.11% की गिरावट देखी गई, जो ₹11.49 करोड़ था।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
