scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsट्रेंडिंगHarmanpreet Kaur Net Worth: मुंबई, पटियाला में घर; Harley-Davidson बाइक और... इतनी है हरमनप्रीत कौर की नेटवर्थ

Harmanpreet Kaur Net Worth: मुंबई, पटियाला में घर; Harley-Davidson बाइक और... इतनी है हरमनप्रीत कौर की नेटवर्थ

हरमनप्रीत कौर की इनकम में क्रिकेट से होने वाली कमाई के अलावा ब्रांड एंडोर्समेंट्स और सरकारी नौकरी से मिलने वाली आय शामिल है। हरमनप्रीत वर्तमान में बीसीसीआई की ‘A’ कैटेगरी कॉन्ट्रैक्ट प्लेयर हैं।

Advertisement
Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Nov 3, 2025 15:39 IST

Harmanpreet Kaur Net Worth: भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने पहली बार ICC Women’s World Cup का खिताब अपने नाम कर इतिहास रच दिया है। हरमनप्रीत कौर की अगुआई में टीम इंडिया ने फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 52 रनों से हराकर यह उपलब्धि हासिल की।

36 वर्ष 239 दिन की उम्र में हरमन विश्व कप जीतने वाली सबसे उम्रदराज कप्तान बनीं। मैदान पर उनकी आक्रामक कप्तानी और शानदार बल्लेबाजी दोनों ने टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई।

advertisement

कितनी है हरमनप्रीत कौर की नेटवर्थ?

क्रिकट्रैकर की रिपोर्ट के अनुसार, हरमनप्रीत कौर की कुल संपत्ति (Net Worth) वित्त वर्ष 2024-25 तक करीब ₹25 करोड़ है। इसमें उनकी क्रिकेट से होने वाली कमाई, ब्रांड एंडोर्समेंट्स और सरकारी नौकरी से मिलने वाली आय शामिल है।

हरमनप्रीत वर्तमान में बीसीसीआई की ‘A’ कैटेगरी कॉन्ट्रैक्ट प्लेयर हैं, जिसके तहत उन्हें सालाना ₹50 लाख मिलते हैं। एक टेस्ट मैच के लिए ₹15 लाख, वनडे के लिए ₹6 लाख और टी20 मुकाबले के लिए ₹3 लाख की फीस तय है। इसके अलावा, वे महिला प्रीमियर लीग (WPL) में मुंबई इंडियंस की कप्तान हैं और हर सीजन ₹1.80 करोड़ की सैलरी प्राप्त करती हैं।

ब्रांड प्रमोशन से भी तगड़ी कमाई

हरमनप्रीत की कमाई का बड़ा हिस्सा ब्रांड प्रमोशन से भी आता है। वे HDFC Life, PUMA, ITC, CEAT, Boost, Tata Safari, Asian Paints, Jaipur Rugs, Omaxe State जैसे दिग्गज ब्रांड्स से जुड़ी हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, एंडोर्समेंट्स से उन्हें हर साल ₹40-50 लाख की अतिरिक्त आय होती है, जबकि एक विज्ञापन शूट के लिए ₹10-12 लाख तक की फीस मिलती है।

खेल और कमाई के अलावा हरमनप्रीत का लाइफस्टाइल भी चर्चा में रहता है। वे फिलहाल पटियाला में अपने आलीशान बंगले में परिवार के साथ रहती हैं, जबकि मुंबई में भी उनका एक लग्जरी घर है, जिसे उन्होंने 2013 में खरीदा था। उनके पास विंटेज जीप और Harley-Davidson बाइक जैसी प्रीमियम गाड़ियां भी हैं।

हरमनप्रीत न सिर्फ भारतीय महिला क्रिकेट की सबसे सफल कप्तान बन गई हैं, बल्कि मैदान से बाहर भी उनकी कहानी आत्मनिर्भरता और प्रेरणा की मिसाल पेश करती है।

Edited By:
Gaurav
Published On:
Nov 3, 2025