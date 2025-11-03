Mahindra XEV 9S: महिंद्रा ने अपनी नई इलेक्ट्रिक एसयूवी XEV 9S का आधिकारिक टीजर जारी किया है। कंपनी ने पुष्टि की है कि उसकी पहली बॉर्न-इलेक्ट्रिक 7-सीटर SUV को 27 नवंबर 2025 को बेंगलुरु में होने वाले ‘Scream Electric’ इवेंट में पेश किया जाएगा। यह लॉन्च महिंद्रा की बॉर्न-इलेक्ट्रिक रेंज की पहली वर्षगांठ के मौके पर किया जा रहा है।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

Here’s your first sneak peek of what’s Big. Bold. Electric.



Say hello to The Big Electric XEV 9S – an authentic 7-seater Electric Origin SUV built on the advanced INGLO platform.



Catch the World Premiere at #ScreamElectric on 27th November in Bengaluru, India.#XEV9S… pic.twitter.com/F6PepOEWUs — Mahindra Electric Origin SUVs (@mahindraesuvs) November 3, 2025

टीजर में XEV 9S का बोल्ड सिल्हूट और दमदार डिजाइन दिखाई दे रहा है। यह इलेक्ट्रिक SUV महिंद्रा के INGLO स्केटबोर्ड प्लेटफॉर्म पर बनी है, जो पूरी तरह इलेक्ट्रिक कार के लिए डिजाइन किया गया है। इसका मतलब है कि इसे किसी पेट्रोल या डीजल कार के प्लेटफॉर्म से नहीं बनाया गया। इस प्लेटफॉर्म की वजह से SUV में फ्लैट फ्लोर, लंबा व्हीलबेस और तीनों सीटिंग रो में ज्यादा जगह मिलेगी।

कंपनी ने कहा कि XEV 9S को एक परिवार के लिए उपयुक्त इलेक्ट्रिक SUV के रूप में बनाया गया है, जो परफॉर्मेंस, उपयोगिता और प्रीमियम अनुभव का सही संतुलन देगी। इसमें कनेक्टेड LED लाइट्स और तीन स्क्रीन वाला डिजिटल डैशबोर्ड जैसे फीचर्स होंगे, जो पहले आई XEV 9e से प्रेरित हैं।

एसयूवी XEV 9S के टेक्निकल डिटेल अभी तक सामने नहीं आए हैं, लेकिन उम्मीद है कि XEV 9S में बड़ी बैटरी के साथ 500 किमी से ज्यादा की रेंज मिल सकती है। इसे रियर-व्हील-ड्राइव (RWD) और ऑल-व्हील-ड्राइव (AWD) दोनों वेरिएंट में लॉन्च किया जा सकता है।

महिंद्रा के मुताबिक, XEV 9S उनकी इलेक्ट्रिक कार रणनीति का अगला बड़ा कदम है, जो ब्रांड के ईवी पोर्टफोलियो को मजबूत करेगा और भारत में प्रीमियम इलेक्ट्रिक SUV सेगमेंट को नई दिशा देगा।