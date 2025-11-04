scorecardresearch
इस स्मॉल कैप कंपनी ने दी एक साथ 9 बड़ी जानकारी, 6 महीने में मिल चुका है मल्टीबैगर रिटर्न - शेयर ₹5 से कम

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Nov 4, 2025 11:05 IST

Penny Stock: इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, आईटी, बीपीओ और जनरल ट्रेडिंग के क्षेत्र में काम करने वाली स्मॉल कैप कंपनी, एक्सेल रियल्टी एन इंफ्रा लिमिटेड (Excel Realty N Infra Ltd) ने बीते सोमवार को बाजार बंद होने के बाद अपने एक्सचेंज फाइलिंग में 9 बड़ी जानकारी दी है। 

2 रुपये से कम का यह पेनी स्टॉक सुबह 10:48 बजे तक एनएसई पर 0.71% या 0.01 रुपये गिरकर 1.40 रुपये पर ट्रेड कर रहा था। फिलहाल कंपनी का मार्केट कैप 198.91 करोड़ रुपये है।

कंपनी ने अपने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि बोर्ड मेंबर्स की मीटिंग 11 नवंबर 2025 को होगी जिसमें:

 

  1. 30 सितंबर 2025 को समाप्त तिमाही के लिए अनऑडिटेड स्टैंडअलोन और कंसॉलिडेटेड वित्तीय रिजल्ट को जारी किए जाएंगे।
     
  2. कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी (Authorized Share Capital) बढ़ाने के प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा जो शेयरधारकों की मंजूरी पर निर्भर रहेगा।
     
  3. कंपनी का नाम बदलने के प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा।
     
  4. 06 अक्टूबर 2025 की बोर्ड मीटिंग में लिए गए फंड जुटाने से संबंधित फैसलों पर फिर से विचार किया जाएगा।
     
  5. प्रिफरेंशियल अलॉटमेंट, कन्वर्टिबल वारंट्स जारी करना, या Qualified Institutional Placement (QIP) के जरिए फंड जुटाने का प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा।
     
  6. गर्वित अग्रवाल को कार्यकारी निदेशक (Executive Director) के रूप में नियुक्त करने पर भी विचार किया जाएगा।
     
  7. कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में उद्देश्य खंड (Object Clause) में संशोधन करना, जिसके लिए शेयरधारकों की मंजूरी ली जाएगी।
     
  8. कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस के पते में बदलाव के प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा।
     
  9. रंजना खुराना लखमेंद्रा जो कंपनी की कार्यकारी निदेशक हैं, के इस्तीफे पर विचार किया जाएगा।

6 महीने में मल्टीबैगर रिटर्न

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर ने पिछले 6 महीने में निवेशकों का पैसा दोगुना करते हुए 100 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। 

Excel Realty N Infra रियल एस्टेट, IT सेवाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के क्षेत्र में काम करती है। यह कंपनी खासतौर पर कॉल सेंटर, बीपीओ सेवाएं और IT-संबंधित प्रोजेक्ट्स में सक्रिय है। इसके अलावा, कंपनी रियल एस्टेट सेक्टर में भी छोटे-बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम करती है। एक्सेल रियल्टी का फोकस टेक्नोलॉजी और प्रॉपर्टी दोनों क्षेत्रों में आगे बढ़ने का है। 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
