मजबूत Q2 रिजल्ट के बाद सुजलॉन के शेयर में शानदार तेजी! 29 सत्रों के बाद ₹60 के पार गया स्टॉक - चेक करें टारगेट

कंपनी का कंसॉलिडेटेड नेट प्रॉफिट ₹1,279.44 करोड़ रहा, जो पिछले साल की समान तिमाही के ₹200.20 करोड़ की तुलना में 539% की तेज छलांग है। कंपनी के वित्तीय नतीजे भी मजबूती दिखी हैं। Q2 FY26 में राजस्व ₹3,865.54 करोड़ रहा, जो सालाना आधार पर 84.69% की वृद्धि है।

Delhi,UPDATED: Nov 4, 2025 12:21 IST

Suzlon Energy Share Price: रिन्यूएबल एनर्जी स्टॉक, सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड (Suzlon Energy Ltd) के शेयरों में आज शानदार तेजी देखने को मिल रही है। यह तेजी कंपनी के मजबूत Q2 रिजल्ट के बाद आई है जहां कंपनी ने अब तक का सबसे ऊंचा तिमाही मुनाफा दर्ज किया है।

EBITDA 145% उछलकर ₹721 करोड़ पर पहुंचा और EBITDA मार्जिन 14.1% से बढ़कर 18.6% हुआ। कंपनी के पास अब ₹1,480 करोड़ की नेट कैश पोजीशन है, जो वित्तीय लचीलापन प्रदान करती है।

सुजलॉन एनर्जी के शेयर दमदार तेजी

कंपनी का शेयर आज 29 सत्रों बाद फिर से ₹60 के लेवल को पार किया है। खबर लिखे जानें तक शेयर दोपहर 12:11 बजे तक एनएसई पर 2.90% या 1.72 रुपये चढ़कर 60.96 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं बीएसई पर स्टॉक 2.85% या 1.69 रुपये चढ़कर 60.93 रुपये पर कारोबार कर रहा था। कंपनी का मार्केट कैप ₹83,561.02 करोड़ है।

सुजलॉन ऑर्डर बुक

सुजलॉन एनर्जी ने बताया कि उसके पास 6.2 GW की घरेलू ऑर्डर बुक है, जो भविष्य के राजस्व को लेकर मजबूत दृष्टि देती है। कंपनी का टारगेट FY32 तक 122 GW विंड कैपेसिटी हासिल करना है। मैनेजमेंट के अनुसार, आने वाले साल में विंड एनर्जी हाइब्रिड और फर्म रिन्यूएबल एनर्जी (FDRE) प्रोजेक्ट्स में प्रमुख भूमिका निभाएगी।

सुजलॉन का सपोर्ट और रजिस्टेंस, टारगेट प्राइस

टेक्निकल की अगर बात करें तो आनंद राठी के जिगर एस. पटेल ने कहा कि सुजलॉन स्टॉक के लिए सपोर्ट ₹58.5 और रेजिस्टेंस ₹61 पर है। ₹61 के ऊपर क्लोजिंग होने पर ₹64 तक की तेजी संभव है।

वहीं, सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट अभिजीत रामचंद्रन का कहना है कि शेयर में बुलिश ट्रेंड जारी है लेकिन यह थोड़ा ओवरबॉट है। ₹65 पर अगला रेजिस्टेंस है और ₹58.66 के नीचे क्लोजिंग होने पर ₹53 का स्तर दिख सकता है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
