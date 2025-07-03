scorecardresearch
Newsटेक्नोलॉजीOppo Pad SE भारत में लॉन्च; 9340mAh बैटरी, 90Hz डिस्प्ले और बहुत कुछ - कीमत ₹15000 से कम

Oppo Pad SE भारत में लॉन्च; 9340mAh बैटरी, 90Hz डिस्प्ले और बहुत कुछ - कीमत ₹15000 से कम

Oppo का यह नया टैबलेट उन यूजर्स के लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है जो कम बजट में वीडियो स्ट्रीमिंग, ई-लर्निंग, वेब ब्राउजिंग और लाइट वर्क के लिए एक भरोसेमंद डिवाइस की तलाश कर रहे हैं।

Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Jul 3, 2025 15:54 IST
Oppo Pad SE Launched in India: ओप्पो ने भारत में अपनी बजट एंड्रॉइड टैबलेट Oppo Pad SE को Reno 14 सीरीज के साथ लॉन्च कर दिया है। चीन में पहले से उपलब्ध यह टैबलेट अब भारतीय बाजार में 15,000 रुपये से कम कीमत पर उतारा गया है। कंपनी इसे खास तौर पर मल्टीमीडिया परफॉर्मेंस और लंबी बैटरी लाइफ के लिए प्रमोट कर रही है। 11-इंच की बड़ी LCD स्क्रीन, MediaTek Helio G100 चिपसेट और 9,340mAh की बैटरी इसे सेगमेंट में मजबूत विकल्प बनाते हैं।

Oppo का यह नया टैबलेट उन यूजर्स के लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है जो कम बजट में वीडियो स्ट्रीमिंग, ई-लर्निंग, वेब ब्राउजिंग और लाइट वर्क के लिए एक भरोसेमंद डिवाइस की तलाश कर रहे हैं। इसकी बड़ी स्क्रीन, लंबी बैटरी और क्लीन सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस इसे स्टूडेंट्स और कैजुअल यूजर्स दोनों के लिए उपयोगी बनाते हैं।

Oppo Pad SE तीन वेरिएंट में मिलेगा। बेस वर्जन 4GB रैम और 128GB स्टोरेज (Wi-Fi only) के साथ आता है, जिसकी कीमत ₹13,999 है। 6GB + 128GB LTE वर्जन ₹15,999 और टॉप-एंड 8GB + 128GB LTE वर्जन ₹16,999 में मिलेगा।

हालांकि, 8 जुलाई से शुरू हो रही पहली सेल में ग्राहक ₹1,000 के डिस्काउंट कूपन के साथ इसे ₹12,999 की शुरुआती कीमत पर खरीद सकेंगे। टैबलेट Oppo इंडिया स्टोर, Flipkart और चुनिंदा ऑफलाइन स्टोर्स पर उपलब्ध रहेगा।

Oppo Pad SE में 11-इंच FHD+ LCD डिस्प्ले है, जो 90Hz रिफ्रेश रेट और 500 निट्स ब्राइटनेस को सपोर्ट करता है। कंपनी का दावा है कि यह इस प्राइस रेंज में पहला टैबलेट है जिसमें एंटी-रिफ्लेक्टिव मैट कोटिंग दी गई है।

इसमें MediaTek का Helio G100 चिपसेट दिया गया है, जो 6nm प्रोसेस पर आधारित है। यह ColorOS 15.0.1 (Android 15 बेस्ड) पर चलता है। टैबलेट में 5MP का फ्रंट और रियर कैमरा है, दोनों से 1080p वीडियो रिकॉर्डिंग संभव है।

9,340mAh की बैटरी और 33W फास्ट चार्जिंग इसे बैटरी बैकअप के मामले में खास बनाती है। अन्य फीचर्स में 4G LTE, डुअल-बैंड Wi-Fi, Bluetooth 5.4 और USB Type-C पोर्ट शामिल हैं। वजन लगभग 527 ग्राम और मोटाई 7.39mm है।

Jul 3, 2025