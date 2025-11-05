Penny Stock: कम्युनिकेशंस और रिटेल सेक्टर की स्मॉल कैप कंपनी भाटिया कम्युनिकेशंस एंड रिटेल (इंडिया) लिमिटेड (Bhatia Communications & Retail (India) Ltd) ने आज अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में दो बड़ी जानकारी दी है।

कंपनी ने बताया की आगामी गुरुवार 13 नवंबर को कंपनी के बोर्ड मेंबर्स 30 सितंबर 2025 को खत्म हुई तिमाही के स्टैंडअलोन अनऑडिटेड वित्तीय रिजल्ट को जारी करने के लिए बैठक करेंगे।

इसके अलावा कंपनी ने बताया कि बोर्ड मेंबर्स वित्त वर्ष 26 के दूसरे अंतरिम डिविडेंड की घोषणा करेंगे। बीएसई पर शेयर 04 अक्टूबर को 0.96% या 0.26 रुपये गिरकर 26.89 रुपये पर बंद हुआ था।

Bhatia Communications Dividend History

बीएसई पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक कंपनी ने इससे पहले अगस्त 2025, जुलाई 2025, फरवरी 2025, नवंबर 2024 और सितंबर 2024 में 0.010 रुपये का ही डिविडेंड दिया है।

पांच साल में 250% से ज्यादा रिटर्न

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 1 प्रतिशत गिरा है। वहीं शेयर पिछले 3 महीने में 17 प्रतिशत से अधिक और पिछले 6 महीनें में 10 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।

सालाना आधार पर देखें तो पिछले 2 साल में शेयर 34 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है तो वहीं पिछले 5 साल के दौरान शेयर 258 प्रतिशत चढ़ा है।

कंपनी के बारे में

Bhatia Communications & Retail (India) Ltd एक भारतीय कंपनी है जो मुख्य रूप से कम्युनिकेशंस और रिटेल सेक्टर में काम करती है। यह कंपनी विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों और टेलीकॉम उपकरणों का आयात, वितरण और बिक्री करती है।

इसके साथ ही, कंपनी रिटेलिंग के क्षेत्र में भी एक्टिव है, जहां यह ग्राहकों को विभिन्न टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स और गैजेट्स उपलब्ध कराती है।

Bhatia Communications की मुख्य विशेषता इसके बड़े नेटवर्क और मजबूत सप्लाई चैन हैं। कंपनी का फोकस ग्राहकों को लेटेस्ट और अपडेटेड तकनीक वाले प्रोडक्ट प्रदान करना है, जिससे ग्राहक की जरूरतें पूरी हो सकें।

इसके अलावा, Bhatia Communications विभिन्न ब्रांड्स के साथ साझेदारी करती है ताकि उत्पादों की गुणवत्ता और उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। कंपनी का लक्ष्य बाजार में अपनी पकड़ मजबूत करना और उपभोक्ताओं को बेहतर सेवा देना है।