डिफेंस सेक्टर की कंपनी, अपोलो माइक्रो सिस्टम्स लिमिटेड (Apollo Micro Systems Ltd) का शेयर कल यानी गुरुवार 06 नवंबर को फोकस में रहेगा। इसकी वजह कंपनी द्वारा जारी किए गए मजबूत तिमाही नतीजे हैं जो कंपनी ने मंगलवार 04 अक्टूबर को बाजार बंद होने के बाद पेश किया है। आज 05 अक्टूबर को गुरु नानक जयंति के कारण शेयर बाजार बंद है।

Apollo Micro Systems Q2 FY26 Results

कंपनी ने अपने फाइलिंग में बताया कि उसने Q2 FY26 में अपनी अब तक की सबसे अधिक रेवेन्यू और PAT दर्ज की है। Q2 में कंपनी का रेवेन्यू सालाना आधार पर 40% बढ़कर ₹225 करोड़ रहा जो एक साल पहले ₹161 करोड़ था।

वहीं PAT सालाना आधार पर 91% बढ़कर ₹30 करोड़ रहा जो एक साल पहले ₹16 करोड़ था। कंपनी का EBITDA सालाना आधार पर 80% बढ़कर 59.19 करोड़ रुपये रहा जो एक साल पहले 32.89 करोड़ रुपये था।

अपोलो माइक्रो सिस्टम्स लिमिटेड के एमडी बड्डम करुणाकर रेड्डी ने कहा कि हमें यह बताते हुए खुशी हो रही है कि Apollo Micro Systems ने वित्त वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही (Q2 FY26) में भी अपनी शानदार ग्रोथ जारी रखी है। यह हमारी रणनीतिक सोच, ऑपरेशनल एक्सीलेंस और टीम की मेहनत का नतीजा है।

उन्होंने बताया कि कंपनी का राजस्व पिछले साल की तुलना में 40% बढ़कर ₹2252.6 मिलियन हो गया है, जो पिछले साल की इसी तिमाही में ₹1607.1 मिलियन था। यह ग्रोथ कंपनी के मजबूत ऑर्डर बुक और कई हाई-वैल्यू प्रोजेक्ट्स के सफल प्रोडक्शन में जाने से संभव हुई है।

कंपनी का EBITDA (ऑपरेटिंग मुनाफा) 80% बढ़कर ₹591.9 मिलियन पर पहुंच गया, जो पिछले साल ₹328.9 मिलियन था।

EBITDA मार्जिन भी 20% से बढ़कर 26% हो गया - यानी कंपनी की लागत दक्षता और प्रॉफिटेबिलिटी में स्पष्ट सुधार दिखा है।

नेट प्रॉफिट (PAT) भी 91% बढ़कर ₹300.3 मिलियन हो गया, जबकि पिछले साल यह ₹157.3 मिलियन था।

PAT मार्जिन 9.8% से बढ़कर 13.3% हो गया - जो कंपनी की मजबूत ग्रोथ और कुशल संचालन को दर्शाता है।

रेड्डी ने कहा कि हम लगातार स्वदेशी तकनीक में निवेश कर रहे हैं और भारत सरकार के ‘आत्मनिर्भर भारत’ मिशन के अनुरूप डिफेंस सेक्टर में अपनी भूमिका मजबूत कर रहे हैं। इससे Apollo Micro Systems देश की रक्षा तकनीक में एक भरोसेमंद पार्टनर के रूप में उभर रही है।”

उन्होंने यह भी बताया कि कंपनी ने हाल ही में IDL Explosives Ltd. का अधिग्रहण किया है, जो Apollo Micro Systems के लिए एक बड़ा रणनीतिक कदम है। इस अधिग्रहण से कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग क्षमता बढ़ेगी और रक्षा क्षेत्र में उसके समाधान (solutions) का दायरा और व्यापक होगा।

आगे की योजना पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि हम अगले दो साल में अपनी आय (Revenue) में 45% से 50% CAGR ग्रोथ की उम्मीद कर रहे हैं। यह पूरी तरह हमारे मौजूदा कोर बिजनेस से आएगी, नई कंपनी से कोई योगदान शामिल नहीं होगा। हमारी मजबूत ऑर्डर बुक और कई प्रोडक्ट्स के प्रोडक्शन में जाने से हमें यह लक्ष्य हासिल करने में मदद मिलेगी।