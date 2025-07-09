scorecardresearch
Newsटेक्नोलॉजीसबीह खान बने Apple के नए चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, CEO टिम कुक ने जताया भरोसा; मुरादाबाद (यूपी) में हुआ था जन्म

सबीह खान बने Apple के नए चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, CEO टिम कुक ने जताया भरोसा; मुरादाबाद (यूपी) में हुआ था जन्म

सबीह, जो इस महीने के अंत में जेफ विलियम्स की जगह लेंगे, पिछले 30 वर्षों से एप्पल में काम कर रहे हैं। साल 2019 से सबीह खान, कंपनी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ ऑपरेशंस के रूप में काम कर रहे हैं।

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Jul 9, 2025 12:04 IST

Sabih Khan: आईफोन निर्माता एप्पल ने आज भारतीय मूल के सबीह खान (Sabih Khan) को कंपनी का नया चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर (COO) नियुक्त करने की घोषणा की है। सबीह, जो इस महीने के अंत में जेफ विलियम्स की जगह लेंगे, पिछले 30 वर्षों से एप्पल में काम कर रहे हैं। साल 2019 से सबीह खान, कंपनी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ ऑपरेशंस के रूप में काम कर रहे हैं।

एप्पल ने एक बयान में कहा कि Jeff Williams इस महीने के अंत में COO के अपने पद से सबीह खान को जिम्मेदारी सौंपेंगे, जो लंबे समय से चली आ रही उत्तराधिकार योजना का हिस्सा है।

मुरादाबाद (उत्तर प्रदेश) में 1966 में जन्मे सबीह खान ने पांचवीं कक्षा तक भारत में पढ़ाई की, जिसके बाद उनका परिवार सिंगापुर चला गया। वहीं से उन्होंने स्कूल की शिक्षा पूरी की और फिर अमेरिका में आगे की पढ़ाई की। उन्होंने Tufts University से इकनॉमिक्स और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन और Rensselaer Polytechnic Institute से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री प्राप्त की।

Apple में शामिल होने से पहले खान GE Plastics में एप्लिकेशन डेवलपमेंट इंजीनियर और की अकाउंट टेक्निकल लीडर के तौर पर काम कर चुके हैं। उन्होंने 1995 में Apple के प्रोक्योरमेंट ग्रुप में कदम रखा था और तब से कंपनी की सप्लाई चेन और मैन्युफैक्चरिंग रणनीति में अहम भूमिका निभाई है।

CEO टिम कुक ने सबीह खान की तारीफ करते हुए कहा कि एप्पल की सप्लाई चेन को संभालते हुए उन्होंने एडवांस मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी में कई इनोवेशन किए, अमेरिका में निर्माण क्षमता का विस्तार किया और ग्लोबल चुनौतियों के बीच कंपनी को लचीला बनाए रखा।

Jeff Williams, जो साल के अंत में रिटायर होंगे, तब तक कंपनी के CEO टिम कुक को रिपोर्ट करते रहेंगे और Apple की डिजाइन टीम, हेल्थ इनिशिएटिव और Apple Watch प्रोजेक्ट का नेतृत्व करते रहेंगे। उनके रिटायरमेंट के बाद Apple की डिजाइन टीम सीधे टिम कुक को रिपोर्ट करेगी।

