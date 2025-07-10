Samsung Galaxy Z Fold 7 vs Galaxy S25 Ultra: दोनों में से कौन सा प्रीमियम स्मार्टफोन बेस्ट है?

Samsung Galaxy Z Fold 7 vs Galaxy S25 Ultra: टेक दिग्गज सैमसंग ने भारत में बीते बुधवार को Galaxy Z Fold 7 लॉन्च कर दिया है और इसे अब तक का सबसे पतला, हल्का और सबसे टिकाऊ फोल्डेबल बताया है। कंपनी ने फोल्ड 7 में लगभग हर सेगमेंट में बड़े अपग्रेड किए हैं।

Samsung का Galaxy Z Fold 7 और Galaxy S25 Ultra दोनों ही अब कंपनी के टॉप मॉडल्स हैं जो प्रीमियम फीचर्स और प्राइस के साथ आते हैं। अब ऐसे में अगर आप एक प्रीमियम फोन लेने का सोच रहे हैं तो आपको कौन सा लेना चाहिए। चलिए डिटेल में जानते हैं।

डिजाइन और डिस्प्ले

Fold 7: 8.9 mm फोल्ड करते समय, 215g वजन के साथ बेहद पतला और हल्का; बाहरी डिस्प्ले 6.5″, अंदर की स्क्रीन 8″ Dynamic AMOLED 2X, दोनों 120 Hz और 2600 nits ब्राइटनेस

S25 Ultra: 6.9″ QHD+ OLED, 120 Hz, 2600 nits, 218g, 8.2 mm मोटाई।

हार्डवेयर

दोनों में 12 GB RAM और Snapdragon 8 Elite प्रोसेसर मिलता है

स्टोरेज विकल्प: दोनों में 256GB से 1TB तक मिलता है।

कैमरा

S25 Ultra: क्वाड-कैमरा सेटअप जिसमें 200 MP मैन + 50 MP अल्ट्रा-वाइड + 50 MP पेरिस्कोप टेलीफोटो + 10 MP टेलीफोटो

Fold 7: ट्रिपल कैमरा- 200 MP सेंसर्स (S25 Ultra जैसा), 12 MP अल्ट्रा-वाइड, 10 MP टेलीफोटो; लेकिन 50 MP पैरीस्कोप लेंस इसमें नहीं है।

बैटरी और चार्जिंग

S25 Ultra: 5000 mAh, 45W फास्ट चार्जिंग, 15W वायरलेस

Fold 7: 4400 mAh ड्यूअल बैटरी, 25W वायर्ड और 15W वायरलेस चार्जिंग।

फीचर्स और सॉफ्टवेयर

दोनों में Galaxy AI और One UI 7/8 के साथ Circle-to-Search जैसे फीचर्स मिलते हैं।

Fold 7 में ProScaler वीडियो एन्हांसमेंट, टाइटेनियम लचीली हिंग, मजबूत Ultra-Thin ग्लास और S Pen सपोर्ट नहीं है।

प्राइस

Galaxy Z Fold 7 कीमत (भारत में)

12 GB + 256 GB: ₹1,74,999

12 GB + 512 GB: ₹1,86,999

16 GB + 1 TB: ₹2,10,999

Galaxy S25 Ultra कीमत (भारत में)

12 GB + 256 GB: ₹1,29,999

12 GB + 512 GB: ₹141999

12 GB + 1 TB: ₹165999

कौन सा बेस्ट है?

Fold 7: यह फोन फोल्डेबल प्रेमियों और बड़े मीडिया डिस्प्ले चाहने वालों के लिए बेहतरीन है। यह हल्का, पतला और दमदार कैमरे के साथ आता है।

S25 Ultra: यह फोन फ्लैगशिप पसंद करने वालों के लिए जबरदस्त ऑप्शन है। इसमें बेहतर चार्जिंग, ज्यादा बैटरी और टेलीफोटो लेंस भी मिलता है जो जूम करने में मदद करता है।

कीमत और फीचर्स देखें तो S25 Ultra के पास बढ़त है। S25 Ultra में टेलीफोटो लेंस, S Pen और फास्ट चार्जिंग मिलता है। इतना ही नहीं इसकी कीमत भी Fold 7 से कम है। ओवरऑल देखें तो Samsung Galaxy S25 Ultra एक बेहतर ऑप्शन है।