Newsशेयर बाज़ारऑटो सेक्टर की इस कंपनी ने खोला नया R&D सेंटर, शेयर प्राइस 50 रुपये से कम - आपका दांव है?

ऑटो सेक्टर की इस कंपनी ने खोला नया R&D सेंटर, शेयर प्राइस 50 रुपये से कम - आपका दांव है?

कंपनी ने बताया कि यह नया रिसर्च एंड डेवलपमेंट केंद्र कंपनी की इनोवेशन, क्वालिटी और टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के प्रति प्रतिबद्धता को और मजबूत करेगा। 

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Nov 5, 2025 16:52 IST

Pavna Industries: ऑटोमोबाइल पार्ट्स निर्माता कंपनी, पावना इंडस्ट्रीज लिमिटेड (Pavna Industries Ltd) ने आज अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में शेयरधारकों को बड़ी जानकारी दी है। कंपनी ने बताया कि उसने यूपी के नोएडा, सेक्टर-63 में नए रिसर्च एंड डेवलपमेंट (R&D) सेंटर की स्थापना की है।

कंपनी ने आगे बताया कि यह नया रिसर्च एंड डेवलपमेंट केंद्र कंपनी की इनोवेशन, क्वालिटी और टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के प्रति प्रतिबद्धता को और मजबूत करेगा। इस आधुनिक R&D केंद्र में इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, लॉक सिस्टम्स, स्विचेज और अन्य एडवांस ऑटोमोटिव सॉल्यूशन पर रिसर्च और डेवलपमेंट किया जाएगा।

इसका उद्देश्य कंपनी की डिजाइन और तकनीकी क्षमता को बढ़ाना है ताकि वह बदलती ग्राहक जरूरतों और ग्लोबल स्टैंडर्ड के अनुरूप और बेहतर प्रोडक्ट बना सके।

कंपनी के एमडी स्वप्निल जैन ने कहा कि नोएडा में हमारे नए R&D सेंटर की स्थापना हमारी इनोवेशन यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह हमारे तकनीकी उत्कृष्टता (technological excellence) के प्रति समर्पण और भारत की एडवांस ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग में अग्रणी भूमिका को मजबूत करने की हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। 

Pavna Industries Share Price

कंपनी का शेयर मंगलवार 5 अक्टूबर को बीएसई पर 0.31% या 0.11 रुपये गिरकर 35.22 रुपये पर बंद हुआ था। कंपनी का मार्केट कैप 491.42 करोड़ रुपये का है।

पावना इंडस्ट्रीज के बारे में

पावना इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड की शुरुआत 19 अप्रैल 1994 को हुई थी। यह कंपनी अलग-अलग तरह के वाहनों के लिए भरोसेमंद और बेहतरीन क्वालिटी के ऑटोमोटिव पार्ट्स बनाने का काम करती है।

कंपनी के ग्राहक देश की जानी-मानी OEMs (Original Equipment Manufacturers) हैं, जो पैसेंजर व्हीकल, टू-व्हीलर, थ्री-व्हीलर, हेवी और लाइट कमर्शियल व्हीकल, और ऑफ-रोड व्हीकल जैसे सेगमेंट में काम करती हैं।

कंपनी के क्लाइंट की बात करें तो इनमें बजाज, कावासाकी, होंडा, टीवीएस, महिंद्रा, एस्कॉर्ट्स, रॉयल एनफील्ड, अशोक लीलैंड, महिंद्रा व्हील्स, आयशर मोटर्स, टॉर्क मोटर्स, रिवोल्ट, महिंद्रा इलेक्ट्रिक और कई दूसरी बड़ी कंपनियां शामिल हैं।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
