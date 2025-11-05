Stock on Radar: स्मॉल कैप इलेक्ट्रॉनिक कंपनी, एमआईसी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (MIC Electronics Ltd) ने आज अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में 4 बड़ी जानकारी दी है जिसके कारण यह शेयर गुरुवार 6 अक्टूबर को निवेशकों की रडार पर रहेगा। बीते मंगलवार 4 अक्टूबर को कंपनी का शेयर बीएसई पर 2.11% या 1.14 रुपये गिरकर 52.77 रुपये पर बंद हुआ था। कंपनी का मार्केट कैप 1,271.82 करोड़ रुपये है।

दरअसल कंपनी के बोर्ड मेंबर्स की मीटिंग आज पूरी हुई है जिसमें कई अहम फैसले लिए गए हैं। इन फैसलों में फंड रेजिंग पर भी फैसला लिया गया है। चलिए डिटेल में जानते हैं कि इस मीटिंग और क्या-क्या फैसला लिया गया है।

1. फंड जुटाने का फैसला- कंपनी ने फैसला लिया है कि वह ₹250 करोड़ रुपये तक की राशि सिक्योरिटीज जारी करके (जैसे QIP) या किसी अन्य मान्य तरीके से एक या एक से अधिक चरणों में पैसा जुटा सकती है।

2. विदेशी मुद्रा बॉन्ड (FCCBs) जारी करने का निर्णय - कंपनी USD 15 मिलियन तक की राशि Foreign Currency Convertible Bonds (FCCBs) के माध्यम से एक या अधिक चरणों में जुटा सकती है।

3. मैनेजमेंट कमेटी को अधिकार- बोर्ड ने मैनेजमेंट कमेटी को यह अधिकार दिया है कि वे फंड जुटाने से संबंधित एजेंसी, कंसल्टेंट और इंटरमीडियरी नियुक्त कर सकें।

4. अतिरिक्त आम बैठक (EGM) की तारीख- कंपनी ने बताया कि Extra-Ordinary General Meeting (EGM) सोमवार, 01 दिसंबर 2025 को सुबह 11:45 बजे आयोजित की जाएगी।

5. स्क्रूटिनाइजर की नियुक्ति- बोर्ड ने वाई. रवि प्रसाद रेड्डी, जो RPR & Associates (Practicing Company Secretaries) के प्रोपराइटर हैं, को इस EGM के लिए स्क्रूटिनाइजर नियुक्त किया है।

MIC Electronics Q2 FY26 Results

कंपनी ने सितंबर 2025 की तिमाही (Q2 FY26) में अच्छा प्रदर्शन किया है। इस तिमाही में कंपनी की बिक्री ₹37.89 करोड़ रही, जो पिछले साल की इसी तिमाही (सितंबर 2024) में ₹27.46 करोड़ थी। यानी बिक्री में करीब 38% की बढ़ोतरी हुई है।

सितंबर 2025 को खत्म हुई तिमाही में कंपनी की कुल इनकम ₹38.42 करोड़ रही, जो कि जून 2025 में ₹11.75 करोड़ थी। इसमें भी बड़ा इजाफा देखने को मिला। कंपनी ने इस तिमाही में ₹2.17 करोड़ का मुनाफा कमाया, जबकि पिछली तिमाही (जून 2025) में मुनाफा ₹1.67 करोड़ था।