Battery Health on Android Smartphones: स्मार्टफोन बैटरियां का बैकअप समय के साथ कम होता जाता है। आपके स्मार्टफोन की बैटरी हेल्थ कितनी है यह iOS डिवाइस में तो आसानी से पता चल जाता है लेकिन एंड्रॉइड डिवाइस में बैटरी हेल्थ का पता लगाना मुश्किल है। हालांकि Google ने Android 16 के साथ अपने Pixel स्मार्टफोन्स पर बैटरी हेल्थ दिखाने की सुविधा शुरू कर दी है। इसके अलावा अगर आपके पास सैमसंग का फोन है या फिर कोई भी एंड्रॉइड फोन है आप इस आर्टिकल में बताए गए तरीकों से बैटरी हेल्थ चेक कर सकते हैं।

Google Pixel स्मार्टफोन में ऐसे चेक करें बैटरी हेल्थ

ध्यान रखें कि यह फीचर केवल Pixel 8a और 2024 में लॉन्च होने वाले Pixel 9 सीरीज जैसे नए मॉडल पर ही उपलब्ध है। Pixel 8 Pro जैसे पिछले मॉडल पर यह सुविधा उपलब्ध नहीं है।

अपने Google Pixel स्मार्टफोन पर सेटिंग ऐप खोलें।



बैटरी में जाकर > बैटरी हेल्थ पर जाएं।



बैटरी कपैसिटी के आगे नीचे तीर के निशान पर टैप करें।



डिटेल एरिया में अपने स्मार्टफोन की बैटरी हेल्थ % देखें।



अगर आपकी बैटरी की स्थिति सामान्य के बजाय कम दिखाई देती है, तो आप बैटरी बदलवाने के बारे में सोच सकते हैं।

Samsung यूजर्स ऐसे चेक करें बैटरी हेल्थ

सैमसंग स्मार्टफोन यूजर्स कंपनी के सैमसंग मेंबर्स ऐप का इस्तेमाल करके अपने हैंडसेट की बैटरी हेल्थ देख सकते हैं। हालांकि यह ऐप सटीक % नहीं बताता, लेकिन यह आपको बताता है कि बैटरी खराब है या नहीं और उसे बदलने की जरूरत है या नहीं।

अपने फोन में सैमसंग मेंबर्स ऐप खोलें।



सपोर्ट टैब पर टैप करें।



फोन डायग्नोस्टिक्स सेक्शन में "Get started" चुनें।



डायग्नोस्टिक्स प्रक्रिया पूरी होने तक इंतजार करें।



बैटरी स्टेटस पर टैप करें।

अन्य ब्रांड के एंड्रॉइड फोन यूजर्स ऐसे चेक करें बैटरी हेल्थ

अगर आपके स्मार्टफोन के सेटिंग ऐप में बैटरी सेक्शन में बिल्ट-इन बैटरी हेल्थ फीचर नहीं है, तो आप अपने एंड्रॉइड स्मार्टफोन पर बैटरी हेल्थ चेक करने के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड किए जा सकने वाले थर्ड-पार्टी ऐप्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।

ध्यान रखें कि ये ऐप्स स्मार्टफोन निर्माताओं द्वारा दिए गए बिल्ट-इन फीचर्स जितने सटीक नहीं होते।