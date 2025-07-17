scorecardresearch
Newsटेक्नोलॉजीChatGPT से कर सकेंगे शॉपिंग! OpenAI चैटजीपीटी में इन-बिल्ट पेमेंट और चेकआउट सिस्टम पर कर रहा है काम - रिपोर्ट

ChatGPT से कर सकेंगे शॉपिंग! OpenAI चैटजीपीटी में इन-बिल्ट पेमेंट और चेकआउट सिस्टम पर कर रहा है काम - रिपोर्ट

कंपनी ChatGPT को एक नया रूप देने की तैयारी में है, जहां यूजर्स सीधे चैटबॉट के अंदर से प्रोडक्ट्स खरीद सकेंगे। पढ़िए पूरी खबर।

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Jul 17, 2025 16:21 IST
ChatGPT
OpenAI अब केवल सवालों के जवाब देने या कंटेंट जनरेट करने तक सीमित नहीं रहना चाहता। कंपनी ChatGPT को एक नया रूप देने की तैयारी में है, जहां यूजर्स सीधे चैटबॉट के अंदर से प्रोडक्ट्स खरीद सकेंगे। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, OpenAI एक इन-बिल्ट पेमेंट और चेकआउट सिस्टम पर काम कर रहा है, जिससे यूजर्स को बाहरी वेबसाइट पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

फिलहाल ChatGPT में प्रोडक्ट सजेशन क्लिक करने पर यूजर बाहरी रिटेलर साइट पर पहुंचते हैं। लेकिन नए फीचर के तहत खरीददारी की पूरी प्रक्रिया, डिस्कवरी से लेकर पेमेंट तक, चैटबॉट के अंदर ही पूरी होगी। इसके लिए OpenAI Shopify जैसे टेक्नोलॉजी पार्टनर्स के साथ मिलकर बैकएंड इंटीग्रेशन पर काम कर रहा है।

इस बदलाव से OpenAI को हर ऑर्डर पर कमीशन के रूप में एक नया रेवेन्यू चैनल मिलेगा, जैसा कि अन्य ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म करते हैं। कंपनी इस फीचर को ब्रांड्स को दिखाना शुरू कर चुकी है और शर्तों पर बातचीत चल रही है। CEO सैम ऑल्टमैन ने Stratechery से बातचीत में कहा कि हम कभी प्लेसमेंट बेचने के लिए पैसे नहीं लेंगे, लेकिन अगर कोई चैटजीपीटी के डीप रिसर्च टूल के जरिए कुछ खरीदता है, तो हम उस पर लगभग 2% की affiliate फी लेंगे।

OpenAI का यह कदम सब्सक्रिप्शन से आगे जाकर कमाई के नए रास्ते खोजने की रणनीति का हिस्सा है। कंपनी की ChatGPT Plus जैसे प्रीमियम प्लान्स से स्थायी कमाई हो रही है, लेकिन अधिकांश यूजर अब भी फ्री वर्जन पर हैं। अगर OpenAI इन यूजर्स को बिना डायरेक्ट चार्ज के खरीददारों में बदल सके, तो यह एक बड़ा बिजनेस मॉडल बन सकता है।

इसके अलावा मार्केटिंग और एड भी चैटजीपीटी में जुड़ रहा है। भले ही OpenAI ने स्पष्ट किया है कि वह चैटबॉट में पेड एड नहीं बेचेगा, लेकिन “AI Optimization” या AIO का ट्रेंड पहले ही शुरू हो चुका है। यह SEO जैसा ही एक नया क्षेत्र बन सकता है, जहां ब्रांड्स कोशिश कर रहे हैं कि उनके प्रोडक्ट्स AI-सर्च में अधिक दिखाई दें।

यदि यह प्लान सफल होती है, तो ChatGPT सिर्फ एक जवाब देने वाला टूल नहीं, बल्कि एक स्मार्ट शॉपिंग असिस्टेंट में तब्दील हो सकता है।

