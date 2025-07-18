Dell ने भारत में लॉन्च किए 6 नए लैपटॉप, प्राइस ₹76,400 से शुरू; मेनस्ट्रीम यूजर्स और गमर्स पर फोकस

Dell India ने अपनी Plus और Alienware सीरीज में छह नए लैपटॉप लॉन्च कर भारत में अपने पोर्टफोलियो का विस्तार किया है। ये नए मॉडल्स मेनस्ट्रीम यूजर्स और गेमिंग प्रोफेशनल्स दोनों को ध्यान में रखकर डिजाइन किए गए हैं। Dell Plus सीरीज में Dell 14 Plus, Dell 14 2-in-1 Plus, और Dell 16 Plus शामिल हैं, जबकि Alienware सीरीज में Alienware 16X Aurora, 16 Area-51 और 18 Area-51 मॉडल पेश किए गए हैं।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

Dell Plus सीरीज

लेटेस्ट AMD Ryzen AI 300 Series CPUs से लैस इन लैपटॉप्स ने परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी का नया मापदंड तय किया है। Dell 14 Plus और 16 Plus में 16:10 FHD+ डिस्प्ले, Dolby Vision और Dolby Atmos-सपोर्टेड Realtek SounzReal स्पीकर हैं। इनकी बैटरी लाइफ 20 से 22 घंटे तक जाती है।

Dell 14 2-in-1 Plus इस सीरीज का सबसे लचीला मॉडल है, जो 360-डिग्री हिंज के साथ लैपटॉप, टैबलेट, टेंट और स्टैंड मोड में बदला जा सकता है। इसमें Dell Active Pen का सपोर्ट है और बैटरी 19 घंटे तक चलती है।

सभी मॉडल्स FHD+ वेबकैम, AI नॉइज कैंसलेशन, Wi-Fi 7, और Express Charge तकनीक (60 मिनट में 80% चार्ज) के साथ आते हैं। इनमें रीसाइकल्ड मटेरियल का उपयोग और मिलिट्री-ग्रेड ड्यूरैबिलिटी टेस्टिंग भी शामिल है।

Alienware सीरीज

हाई-एंड गेमिंग के लिए Intel Core Ultra HX CPUs और Nvidia GeForce RTX 50 सीरीज GPUs से लैस, Alienware के तीन नए मॉडल पेश किए गए हैं। Alienware 16X Aurora खासतौर पर पोर्टेबिलिटी और परफॉर्मेंस को बैलेंस करता है। इसमें 16-इंच WQXGA डिस्प्ले, 240Hz रिफ्रेश रेट, Nvidia G-Sync, और Cryo-Chamber कूलिंग सिस्टम दिया गया है।

कीमतें

Dell 16 Plus: ₹76,400 से शुरू



Dell 14 Plus: ₹76,940 से शुरू



Dell 14 2-in-1 Plus: ₹87,670



Alienware 16X Aurora: ₹1,76,990 से शुरू



Alienware 16 Area-51: ₹3,09,990



Alienware 18 Area-51: ₹3,14,990

सभी लैपटॉप्स Dell.com, Dell एक्सक्लूसिव स्टोर्स, और प्रमुख रिटेल चैनलों पर उपलब्ध हैं। इन लॉन्च के साथ Dell ने न केवल अपनी टेक्नोलॉजी लाइन-अप को मजबूत किया है, बल्कि AI-इंटीग्रेटेड परफॉर्मेंस, प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी, और गेमिंग कम्युनिटी के लिए कस्टमाइज़्ड कूलिंग सॉल्यूशंस जैसी सुविधाओं से भारतीय उपभोक्ताओं को हाई-एंड विकल्प उपलब्ध कराए हैं।